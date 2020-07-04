Коронавирусом заразились больше 11 млн человек по всему миру

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Ранее, напомним, главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сумия Сваминатан заявила, что «Ремдесивир» является единственным подающим надежды препаратом против коронавируса. Во время тестирования это лекарство показало результат в виде снижения количества госпитализаций.

По данным организации, вирусом заразились 11 037 625 человек, 523 898 из них скончались. Выздороветь за весь период пандемии удалось 5 834 337 пациентам. В антирейтинге стран лидируют США, где диагноз COVID-19 поставлен 2 793 022 американцам. Следом идет Бразилия с 1 539 081 случаем инфицирования. Тройку замыкает Россия — 666 941 заражение.

Число случаев заражения коронавирусом превысило отметку в 11 млн. Это следует из статистики американского Университета Джонса Хопкинса.

Количество заражений в мире увеличилось до 11 млн Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

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