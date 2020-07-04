Коронавирусом заразились больше 11 млн человек по всему миру

Число случаев заражения коронавирусом превысило отметку в 11 млн. Это следует из статистики американского Университета Джонса Хопкинса.
По данным организации, вирусом заразились 11 037 625 человек, 523 898 из них скончались. Выздороветь за весь период пандемии удалось 5 834 337 пациентам. В антирейтинге стран лидируют США, где диагноз COVID-19 поставлен 2 793 022 американцам. Следом идет Бразилия с 1 539 081 случаем инфицирования. Тройку замыкает Россия — 666 941 заражение.
Ранее, напомним, главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сумия Сваминатан заявила, что «Ремдесивир» является единственным подающим надежды препаратом против коронавируса. Во время тестирования это лекарство показало результат в виде снижения количества госпитализаций.
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