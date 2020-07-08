Жителям ЯНАО перестанут оказывать плановую медпомощь

Большинство медицинских учреждений ЯНАО прекращают прием пациентов для оказания плановой медицинской помощи. Об этом сообщил журналистам главный внештатный специалист по профилактической медицине окружного департамента здравоохранения Сергей Токарев.
«Больницы прекращают плановое лечение в стационарах, продолжают амбулаторно или на дому», — приводит «СеверПресс» слова Токарева. При этом главный специалист пояснил, что список медучреждений, которые до особого распоряжения будут оказывать только экстренную помощь, обсуждается в профильном ведомстве, исходя из эпидемиологической обстановки.
На данный момент уже известно, что плановый прием прекратила Ноябрьская ЦГБ. Ранее URA.RU сообщало, что на аналогичные меры пошли медики Тарко-Салинской ЦГБ.
В департаменте здравоохранения ЯНАО подтвердили, что окончательного списка больниц пока нет, вопрос по нему сейчас решается. Ранее представители ведомства указывали, что меры временные: 8 июня плановую помощь начали возобновлять везде, кроме Нового Уренгоя и Салехарда.
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