В «ВСМПО-Ависма» обвинили мэра Верхней Салды в коррупции, горный университет перенес начало учебного года, медицинский комплекс откроется в центре «Екатеринбург-ЭКСПО», в регионе не хватает коек для больных, в гордуме Екатеринбурга пятеро случаев COVID. Все самые интересные и важные новости Свердловской области к утру 9 июля — в обзоре URA.RU:
Один из вузов Екатеринбурга перенес начало учебного года
- Ученый совет Уральского горного университета принял решение перенести начало учебного года на 21 сентября.
- Остальные высшие учебные заведения еще не определились, стоит ли переносить дату начала учебы.
Руководство предприятия «ВСМПО-Ависма» обвинило мэра Верхней Салды в коррупции
- Заместитель председателя совета директоров «ВСМПО-Ависма» Михаил Шелков на встрече с управленческим активом города обвинил мэра Верхней Салды Михаила Савченко в коррупции.
- Ранее Савченко объявлял о своей отставке, но так и не покинул пост после того как его убедил остаться вице-губернатор области Сергей Бидонько.
- При этом депутаты фракции «ЕР» дважды срывали заседание, на котором решался вопрос об отставке градоначальника.
Мобильный госпиталь откроется в выставочном центре «Екатеринбург-ЭКСПО»
- Мобильный медицинский комплекс откроется в выставочном центре «Екатеринбург-ЭКСПО» 10 июля. Его оборудовали еще в конце марта, но открыть решили только сейчас.
- Всего там установлено 50 коек, среди них есть реанимационные, где помощь смогут получить пациенты с тяжелой формой COVID-19.
- Общая стоимость проекта около 284,8 млн рублей. Таким образом этот медкомплекс стал самым дорогим госпиталем в России.
В регионе не хватает коек для больных коронавирусом
- В Свердловской области свободно лишь 910 мест для больных коронавирусом из 6 088, или 14,9% от общего количества при том, что должно быть организовано не менее 2 898 коек и свободны не менее 1 449 (то есть 50%).
- Этот показатель не дает возможность ослабить карантинные меры в области. Сейчас режим самоизоляции действует до 13 июля.
В гордуме Екатеринбурга выявили новых больных коронавирусом
- Обязательное тестирование, которое провели в гордуме, выявило еще пять случаев заболевания.
- Анализы у всех сотрудников и депутатов начали брать после того, как от инфекции умерла депутата Елена Дерягина.
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