в выставочном центре «Екатеринбург-ЭКСПО» откроют самый дорогой мобильный госпиталь в России Фото: Анна Майорова © URA.RU

В «ВСМПО-Ависма» обвинили мэра Верхней Салды в коррупции, горный университет перенес начало учебного года, медицинский комплекс откроется в центре «Екатеринбург-ЭКСПО», в регионе не хватает коек для больных, в гордуме Екатеринбурга пятеро случаев COVID. Все самые интересные и важные новости Свердловской области к утру 9 июля — в обзоре URA.RU:

Один из вузов Екатеринбурга перенес начало учебного года

Ученый совет Уральского горного университета принял решение перенести начало учебного года на 21 сентября.

Остальные высшие учебные заведения еще не определились, стоит ли переносить дату начала учебы.

Руководство предприятия «ВСМПО-Ависма» обвинило мэра Верхней Салды в коррупции

Заместитель председателя совета директоров «ВСМПО-Ависма» Михаил Шелков на встрече с управленческим активом города обвинил мэра Верхней Салды Михаила Савченко в коррупции.

Ранее Савченко объявлял о своей отставке, но так и не покинул пост после того как его убедил остаться вице-губернатор области Сергей Бидонько.

При этом депутаты фракции «ЕР» дважды срывали заседание, на котором решался вопрос об отставке градоначальника.

Мобильный госпиталь откроется в выставочном центре «Екатеринбург-ЭКСПО»

Мобильный медицинский комплекс откроется в выставочном центре «Екатеринбург-ЭКСПО» 10 июля. Его оборудовали еще в конце марта, но открыть решили только сейчас.

Всего там установлено 50 коек, среди них есть реанимационные, где помощь смогут получить пациенты с тяжелой формой COVID-19.

Общая стоимость проекта около 284,8 млн рублей. Таким образом этот медкомплекс стал самым дорогим госпиталем в России.

В регионе не хватает коек для больных коронавирусом

В Свердловской области свободно лишь 910 мест для больных коронавирусом из 6 088, или 14,9% от общего количества при том, что должно быть организовано не менее 2 898 коек и свободны не менее 1 449 (то есть 50%).

Этот показатель не дает возможность ослабить карантинные меры в области. Сейчас режим самоизоляции действует до 13 июля.

В гордуме Екатеринбурга выявили новых больных коронавирусом

Обязательное тестирование, которое провели в гордуме, выявило еще пять случаев заболевания.

Анализы у всех сотрудников и депутатов начали брать после того, как от инфекции умерла депутата Елена Дерягина.