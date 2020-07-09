08 июля 2020

Самое актуальное в Свердловской области на 9 июля. Мэра Верхней Салды обвинили в коррупции, в центре «Екатеринбург-ЭКСПО» откроют госпиталь

© Служба новостей «URA.RU»
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«MICE Day» в Международный выставочный центр «Екатеринбург-ЭКСПО». Екатеринбург , дорожная разметка, мвц екатеринбург экспо, конгресс холл
в выставочном центре «Екатеринбург-ЭКСПО» откроют самый дорогой мобильный госпиталь в России Фото: Анна Майорова © URA.RU

В «ВСМПО-Ависма» обвинили мэра Верхней Салды в коррупции, горный университет перенес начало учебного года, медицинский комплекс откроется в центре «Екатеринбург-ЭКСПО», в регионе не хватает коек для больных, в гордуме Екатеринбурга пятеро случаев COVID. Все самые интересные и важные новости Свердловской области к утру 9 июля — в обзоре URA.RU:

Один из вузов Екатеринбурга перенес начало учебного года

  • Ученый совет Уральского горного университета принял решение перенести начало учебного года на 21 сентября.
  • Остальные высшие учебные заведения еще не определились, стоит ли переносить дату начала учебы.

Руководство предприятия «ВСМПО-Ависма» обвинило мэра Верхней Салды в коррупции

  • Заместитель председателя совета директоров «ВСМПО-Ависма» Михаил Шелков на встрече с управленческим активом города обвинил мэра Верхней Салды Михаила Савченко в коррупции.
  • Ранее Савченко объявлял о своей отставке, но так и не покинул пост после того как его убедил остаться вице-губернатор области Сергей Бидонько.
  • При этом депутаты фракции «ЕР» дважды срывали заседание, на котором решался вопрос об отставке градоначальника.

Мобильный госпиталь откроется в выставочном центре «Екатеринбург-ЭКСПО»

  • Мобильный медицинский комплекс откроется в выставочном центре «Екатеринбург-ЭКСПО» 10 июля. Его оборудовали еще в конце марта, но открыть решили только сейчас.
  • Всего там установлено 50 коек, среди них есть реанимационные, где помощь смогут получить пациенты с тяжелой формой COVID-19.
  • Общая стоимость проекта около 284,8 млн рублей. Таким образом этот медкомплекс стал самым дорогим госпиталем в России.

В регионе не хватает коек для больных коронавирусом

  • В Свердловской области свободно лишь 910 мест для больных коронавирусом из 6 088, или 14,9% от общего количества при том, что должно быть организовано не менее 2 898 коек и свободны не менее 1 449 (то есть 50%).
  • Этот показатель не дает возможность ослабить карантинные меры в области. Сейчас режим самоизоляции действует до 13 июля.

В гордуме Екатеринбурга выявили новых больных коронавирусом

  • Обязательное тестирование, которое провели в гордуме, выявило еще пять случаев заболевания.
  • Анализы у всех сотрудников и депутатов начали брать после того, как от инфекции умерла депутата Елена Дерягина.

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Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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