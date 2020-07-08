Губернатор Куйвашев, который недавно анонсировал закрытие госпиталя, не объяснил, почему поменял решение Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев официально заявил об открытии мобильного медицинского комплекса в выставочном центре «Екатеринбург Экспо». О том, что госпиталь, который планировалось свернуть за ненадобностью, начнет работу 10 июля ранее сообщал инсайдер URA.RU.

«Всего в комплексе установлено 50 коек, среди них есть реанимационные, где помощь смогут получить пациенты с тяжелой формой COVID-19. Также там смогут получить лечение люди с коронавирусом средней степени тяжести. Таким образом мы сможем немного разгрузить больницы, которые сейчас работают в напряженном режиме», — написал Куйвашев в Instagram.

Госпиталь в выставочном центре был готов в конце марта, но не использовался более трех месяцев. По данным инсайдера URA.RU, его запуск — результат противостояния главы регионального Роспотребнадзора Дмитрия Козловских, который выступал за введение актива в стой, и главы свердловского минздрава Андрея Цветкова, который откладывал прием пациентов.

В пресс-службе минздрава адресовали вопрос в оперативный штаб по борьбе с коронавирусом; запрос был отправлен.

Сам Евгений Куйвашев никак не объяснил причины введения в строй госпиталя, при этом 4 июля глава региона, отвечая на комментарии, писал что потребности в его мощностях нет: «Мы находимся на плато, ждем спада заболеваемости, и в этих условиях реанимационные койки на ЭКСПО остаются невостребованными».

Директор МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» Игорь Данилов подтвердил скорое начало работы госпиталя и уточнил, что модуль действует автономно от систем выставочного центра: «Инфекционный модуль полностью изолирован. Он обладает собственной системой подачи и очистки воздуха. А доступ к нему осуществляется через отдельные входы. В модуле есть все необходимое для быта пациентов — и туалеты и душевые комнаты».

Мобильный медицинский имеет автономные системы электроснабжения, водоснабжения, канализации и вентиляции, койки оборудованы аппаратами ИВЛ. В комплексе будет работать телемедицинская установка для проведения дистанционных консультаций с ведущими специалистами профильных региональных центров.