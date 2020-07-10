09 июля 2020
08 июля 2020

Самое актуальное в Курганской области на 10 июля. Открываются кафе и рестораны, здание аэропорта отремонтируют к началу 2021 года

© Служба новостей «URA.RU»
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Споттинг. Курган, аэропорт, реконструкция, ремонт, аэроквокзал
Ремонт здания аэровокзала закончится к началу 2021 года Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В области заработают кафе и рестораны, введен запрет на посещение лесов, назван срок ремонта аэропорта, осужденному бывшему замгубернатору хотят уменьшить срок. Все самые интересные и важные новости Курганской области к утру 10 июля — в обзоре URA.RU:

Регион открывает предприятия общепита

  • В Курганской области с 10 июля смогут открыться кафе и рестораны, однако они будут работать с ограничениями в связи с эпидобстановкой.
  • Заведения будут открыты до 00:00, с соблюдением социальной дистанции между столами в 1,5 метра, за столом могут находиться не более восьми посетителей.
  • Также запрещаются массовые мероприятия за исключением поминок.

Жителям области запрещено посещать леса

  • Запрет на посещение городских лесов и въезд в них транспортных средств июля введен с 9 по 29 июля в Курганской области.
  • Это ограничение связано с аномальной жарой, которая прогнозируется в регионе на долгое время.

Губернатор назвал сроки окончания реконструкции аэропорта

  • Реконструкция курганского аэропорта может завершиться к началу 2021 года. Об этом сообщил губернатор Вадим Шумков, в ходе посещения авиагавани.
  • Помимо того будет изменена и территория — руководство аэропорта обязали вырубить растительность. Она привлекает птиц, которые могут создать угрозу для безопасности полетов.

Бывшему замгубернатора хотят скостить срок

  • Адвокаты экс-заместителя губернатора Курганской области Романа Ванюкова, приговоренного к 11 годам колонии за взятки, 9 июля подали апелляционную жалобу в Курганский городской суд.
  • Курганский горсуд признал Ванюкова виновным в четырех взятках. Кроме лишения свободы в колонии строгого режима, ему назначили штраф в девять миллионов рублей и конфисковали имущество общей стоимостью более пяти миллионов рублей.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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