Ремонт здания аэровокзала закончится к началу 2021 года
В области заработают кафе и рестораны, введен запрет на посещение лесов, назван срок ремонта аэропорта, осужденному бывшему замгубернатору хотят уменьшить срок. Все самые интересные и важные новости Курганской области к утру 10 июля — в обзоре URA.RU:
Регион открывает предприятия общепита
- В Курганской области с 10 июля смогут открыться кафе и рестораны, однако они будут работать с ограничениями в связи с эпидобстановкой.
- Заведения будут открыты до 00:00, с соблюдением социальной дистанции между столами в 1,5 метра, за столом могут находиться не более восьми посетителей.
- Также запрещаются массовые мероприятия за исключением поминок.
Жителям области запрещено посещать леса
- Запрет на посещение городских лесов и въезд в них транспортных средств июля введен с 9 по 29 июля в Курганской области.
- Это ограничение связано с аномальной жарой, которая прогнозируется в регионе на долгое время.
Губернатор назвал сроки окончания реконструкции аэропорта
- Реконструкция курганского аэропорта может завершиться к началу 2021 года. Об этом сообщил губернатор Вадим Шумков, в ходе посещения авиагавани.
- Помимо того будет изменена и территория — руководство аэропорта обязали вырубить растительность. Она привлекает птиц, которые могут создать угрозу для безопасности полетов.
Бывшему замгубернатора хотят скостить срок
- Адвокаты экс-заместителя губернатора Курганской области Романа Ванюкова, приговоренного к 11 годам колонии за взятки, 9 июля подали апелляционную жалобу в Курганский городской суд.
- Курганский горсуд признал Ванюкова виновным в четырех взятках. Кроме лишения свободы в колонии строгого режима, ему назначили штраф в девять миллионов рублей и конфисковали имущество общей стоимостью более пяти миллионов рублей.
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