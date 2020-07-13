В Тюмени обнародовали данные ДНК-экспертизы сенсационной находки

Предполагаемые останки купца Андрея Текутьева нашли при ремонте церкви Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Ученые пока не могут утверждать, что 12 мая в Тюмени нашли останки известного дореволюционного купца и мецената Андрея Текутьева. Об этом URA.RU сообщили в региональном департаменте здравоохранения, со ссылкой на первые данные ДНК-экспертизы. Останки, которые могут принадлежать знаменитому тюменцу были обнаружены в Спасской церкви по время реставрации.

«Специалисты не могут с уверенностью утверждать, кому именно принадлежат останки. Исследование продолжается», — отметили в депздраве. По данным экспертизы, останки принадлежат мужчине ростом 164-170 см, умершему в возрасте от 60 до 80 лет (Текутьев умер в возрасте 77 лет — прим. ред.). Давность захоронения составляет не менее 50 лет, возможно, больше. Выполнить 3D-моделирование лица умершего для определения портретного сходства с прижизненной фотографией Текутьева не удалось — кости черепа и лицевого скелета разрушены и не подлежат реконструкции.

Сейчас ученые рассматривают возможность составления генеалогического древа купца, чтобы найти ныне живущих потомков Текутьева. «Возможно, они согласятся предоставить биологические образцы для сравнительного анализа», — рассказали в депздраве.

Андрей Текутьев всю жизнь прожил в Тюмени, с 1899 по 1911 годы выполнял обязанности городского головы. На свои средства построил больницу, первое здание театра в городе, добился, чтобы через Тюмень прошла Транссибирская магистраль. В 1906 году купцу было присвоено звание «Почетный гражданин города Тюмени».