В тюменском УФСИН третий раз за два года меняется руководство

Текучка руководящих кадров в тюменском УФСИН началась после увольнения бывшего начальника в 2018 году Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Тюмени назначен новый врио руководителя УФСИН по Тюменской области. Им стал полковник внутренней службы Андрей Рукосмотров. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства.

«Назначение временное — с 2018 года у нас регулярно сменяется врио руководителя, обязанности возлагаются на заместителей поочередно», — сообщили в ведомстве. Должность начальника регионального УФСИН освободилась в октябре 2018 года, когда занимавший ее Алексей Костенко ушел на пенсию. Его отставку связывали с пытками в исправительной колонии №1 Ярославской области, которой он руководил в этот момент.

После его увольнения временно исполняющим обязанности руководителя был назначен его заместитель Сергей Кусакин. В 2019 году его на этой должности временно сменил полковник внутренней службы Евгений Баранцев.

Как отметили в пресс-службе тюменской региональной УФСИН, постоянное руководство может назначить только федеральное управление ведомства.

Ранее URA.RU сообщало, что в Тюмени будут судить начальника структуры тюменской УФСИН — исправительной колонии №1 Игоря Чурсина. Ему предъявлено обвинение по четырем статьям уголовного кодекса по делу о взятках на общую сумму 11,8 млн рублей