Полпред Цуканов обсудит пугающую статистику по COVID в УрФО. Губернаторам донесут позицию Москвы

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Совещание в полпредстве по распространению новой коронавирусной инфекции в УрФО. Екатеринбург, цуканов николай
Полпред готовит губернаторам новые задачи Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Уральский полпред президента России Николай Цуканов проведет совещание, посвященное борьбе с коронавирусом. Как сообщили URA.RU в аппарате полномочного представителя, первый вопрос повестки предстоящего заседания будет посвящен динамике распространения коронавирусной инфекции в регионах УрФО и мерах по противодействию, которые предпринимают региональные власти. Вторым вопросом участники совещания рассмотрят меры поддержки экономики в условиях кризиса, вызванного коронавирусом.

По данным источников агентства, Николай Цуканов вернулся из Москвы с определенными установками, которые намерен донести до уральских губернаторов. Собеседники отмечают, что информация носит тревожные нотки. В совещании примут участие глава Свердловской области Евгений Куйвашев, Челябинской — Алексей Текслер и Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова.

Курганский губернатор Вадим Шумков, ямальский — Дмитрий Артюхов и тюменский — Александр Моор находятся в отпусках, поэтому вместо них будут замы. Общение будет происходить в режиме ВКС.

Источники не исключают, что помимо прочего разговор пойдет о несоответствии данных официальной коронавирусной статистики, представляемой властями, количеству проведенных тестов. На подобные расхождения ранее указывал, например, глава свердловского управления Роспотребнадзора Дмитрий Козловских.

Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Екатеринбург», Viber-канале «Екатеринбург» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Здоровье Политика
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Ссылки по теме
Загрузка...