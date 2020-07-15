Полпред готовит губернаторам новые задачи Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Уральский полпред президента России Николай Цуканов проведет совещание, посвященное борьбе с коронавирусом. Как сообщили URA.RU в аппарате полномочного представителя, первый вопрос повестки предстоящего заседания будет посвящен динамике распространения коронавирусной инфекции в регионах УрФО и мерах по противодействию, которые предпринимают региональные власти. Вторым вопросом участники совещания рассмотрят меры поддержки экономики в условиях кризиса, вызванного коронавирусом.

По данным источников агентства, Николай Цуканов вернулся из Москвы с определенными установками, которые намерен донести до уральских губернаторов. Собеседники отмечают, что информация носит тревожные нотки. В совещании примут участие глава Свердловской области Евгений Куйвашев, Челябинской — Алексей Текслер и Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова.

Курганский губернатор Вадим Шумков, ямальский — Дмитрий Артюхов и тюменский — Александр Моор находятся в отпусках, поэтому вместо них будут замы. Общение будет происходить в режиме ВКС.

Источники не исключают, что помимо прочего разговор пойдет о несоответствии данных официальной коронавирусной статистики, представляемой властями, количеству проведенных тестов. На подобные расхождения ранее указывал, например, глава свердловского управления Роспотребнадзора Дмитрий Козловских.