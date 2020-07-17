Крестный ход отца Сергия Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Отец Сергий, отрицавший коронавирус, захватил женский монастырь

Более тысячи человек приняли участие в альтернативном крестном ходе, организованном опальным схиигуменом Сергием (Романовым) — передает с места событий корреспондент URA.RU. Среди VIP, прошедших вместе с отцом Сергием, были полковник ГРУ, осужденный за попытку госпереворота, Владимир Квачков, олимпийский чемпион по хоккею Павел Дацюк, участник шоу Уральские пельмени Дмитрий Соколов.

Во главе с отцом Сергием его сторонники прошли крестным ходом вокруг храмов монастыря, не покидаю при этом его территорию. На территори обители в это время находились полицейские и, по некоторым данным, сотрудники ФСБ.

После крестного хода отец Сергий обратился к своим сторонникам. «Люблю вас всех, вы, русские люди — хребет России, вы и есть Россия», — заявил он. Схиигумен несколько раз произнес, что готов отдать свою жизнь за любого из собравшихся и среди них — царь, который обязательно придет.

Ранее екатеринбургская епархия лишила монаха права проповедовать за то, что он предал анафеме всех, кто верит в пандемию коронавируса. После того, как из обители сбежали несколько монахинь, включая игуменью, старец перевел монастырь под свое прямое управление. К моменту рассмотрения дела отца Сергия в церковном суде появилась информация о насилии над подростками в монастыре — в результате схиигумена лишили сана священника.

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