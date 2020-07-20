Курганскую чиновницу отстранили из-за коррупционного скандала

Глава сельсовета помогла бывшему мужу, в результате бюджет недополучил 700 тысяч рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Глава администрации Шастовского сельсовета Варгашинского района Курганской области Людмила Речкина отстранена от занимаемой должности. Поводом стало расследование уголовного дела о злоупотреблении полномочиями, фигурантом которого стала чиновница. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

«Постановлением Варгашинского районного суда глава администрации Шастовского сельсовета временно отстранена от занимаемой должности», — сообщили в надзорном органе. С ходатайством в суд обращался следователь, его также поддержала прокуратура.

Уголовное дело в отношении главы Шастовского сельсовета возбуждено по ч. 2 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). Поводом для этого послужила прокурорская проверка. Оказалось, что бывшего мужа чиновницы признали виновным в незаконной рубке леса. Решением суда в пользу муниципалитета требовалось взыскать более 700 тысяч рублей. Судебные приставы возбудили исполнительное производство, но глава сельсовета отозвала исполнительный лист. В результате деньги в муниципалитет не поступили. Также оказалось, что чиновница, несмотря на развод, продолжала жить вместе с бывшим супругом.

Шастовский сельсовет с 2013 года возглавляет Людмила Речкина. В ГАС «Правосудие» опубликовано решение Варгашинского районного суда, согласно которому в июне 2019 года мужчину по фамилии Речкин признали виновным в незаконной рубке в особо крупном размере и приговорили к штрафу в миллион рублей. Он попал под амнистию и освобожден от наказания, но должен выплатить местной администрации ущерб в 725 тысяч рублей. Связаться с Речкиной URA.RU не удалось. По номеру телефона, указанному на сайте администрации сельсовета, на звонки URA.RU никто не ответил.