19 июля 2020
18 июля 2020
17 июля 2020

Койки для COVID-пациентов в ЯНАО развернули в школе-интернате

© Служба новостей «URA.RU»
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Призывники в Областном Сборном Пункте «Егоршино». Свердловская область, Артемовский, казарма, койки, армия, солдаты, призывники, сборный пункт егоршино, сборный пункт свердловской области
В интернате Тарко-Сале открыли резервный стационар Фото: Анна Майорова © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

В Тарко-Сале (ЯНАО) из-за волны заражений коронавирусом развернули 30 коек для пациентов. Больных разместят в резервном стационаре, который действует на базе медицинского блока школы-интерната. Об этом рассказали в местной центральной районной больнице.

«На сегодняшний день здесь получают лечение 26 человек, в основном это жители Тарко-Сале — пациенты с легким течением заболевания. Медицинскую помощь им оказывают 11 сотрудников Тарко-Салинской ЦРБ», — сообщили в учреждении. Там уточнили, что стационар в интернате действует с 7 июля.

Всего в городе развернуто 90 инфекционных коек для больных коронавирусом в различной форме тяжести. За весь период в Тарко-Сале заразились 594 местных жителя, из них вылечились 160. Суммарно в ЯНАО известно о 9478 случаях COVID. Скончались 60 пациентов, полностью выздоровели 4376 инфицированных. За последние сутки на Ямале заболели 155 человек, шесть — в Тарко-Сале.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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