Койки для COVID-пациентов в ЯНАО развернули в школе-интернате

В интернате Тарко-Сале открыли резервный стационар Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Тарко-Сале (ЯНАО) из-за волны заражений коронавирусом развернули 30 коек для пациентов. Больных разместят в резервном стационаре, который действует на базе медицинского блока школы-интерната. Об этом рассказали в местной центральной районной больнице.

«На сегодняшний день здесь получают лечение 26 человек, в основном это жители Тарко-Сале — пациенты с легким течением заболевания. Медицинскую помощь им оказывают 11 сотрудников Тарко-Салинской ЦРБ», — сообщили в учреждении. Там уточнили, что стационар в интернате действует с 7 июля.

Всего в городе развернуто 90 инфекционных коек для больных коронавирусом в различной форме тяжести. За весь период в Тарко-Сале заразились 594 местных жителя, из них вылечились 160. Суммарно в ЯНАО известно о 9478 случаях COVID. Скончались 60 пациентов, полностью выздоровели 4376 инфицированных. За последние сутки на Ямале заболели 155 человек, шесть — в Тарко-Сале.