20 июля 2020
19 июля 2020

В Тюмени из торгового центра эвакуировали две тысячи человек. ФОТО, ВИДЕО

© Служба новостей «URA.RU»
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ТЦ Магеллан - эскалаторы. Тюмень, эскалатор, магеллан
Из торгового центра «Маггелан» эвакуировано две тысячи человек Фото: Николай Бастриков © URA.RU

В Тюмени в крупном торговом центре «Маггелан» проходит массовая эвакуация из-за задымления. На улицу из здания были выведены около 2000 человек. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе МЧС по Тюменской области.

«21 июля в 12:36 поступило сообщение о возгорании в торговом центре „Магеллан“, расположенном по ул. 50 Лет Октября, 14. Из здания эвакуировано около 2000 человек», — рассказали в ведомстве. Спасатели выявили, что причиной задымления стала сгоревшая на электроплите еда в кафе «Суарэ». Возгорание было ликвидировано до приезда пожарной спецтехники. Пострадавших и жертв при происшествии нет.

В августе 2019 года подобное возгорание случилось в тюменском торговом центре «Гудвин». Тогда блюдо загорелось на кухне грузинского ресторана «Магеллан».

Задымление в торговом центре случилось из-за возгорания на кухне кафе «Суарэ»
Фото: группа «В Контакте» «ЧС Тюмень»

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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