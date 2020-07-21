Из торгового центра «Маггелан» эвакуировано две тысячи человек Фото: Николай Бастриков © URA.RU

В Тюмени в крупном торговом центре «Маггелан» проходит массовая эвакуация из-за задымления. На улицу из здания были выведены около 2000 человек. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе МЧС по Тюменской области.

«21 июля в 12:36 поступило сообщение о возгорании в торговом центре „Магеллан“, расположенном по ул. 50 Лет Октября, 14. Из здания эвакуировано около 2000 человек», — рассказали в ведомстве. Спасатели выявили, что причиной задымления стала сгоревшая на электроплите еда в кафе «Суарэ». Возгорание было ликвидировано до приезда пожарной спецтехники. Пострадавших и жертв при происшествии нет.

В августе 2019 года подобное возгорание случилось в тюменском торговом центре «Гудвин». Тогда блюдо загорелось на кухне грузинского ресторана «Магеллан».