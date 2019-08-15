Пожар начался в вытяжке ресторана «Кацо» Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Пожар в тюменском ТРЦ «Гудвин» начался над фудкортом. Об этом «URA.RU» сообщили ГУ МЧС по Тюменской области.

«Возгорание на площади шесть квадратных метров началось в вытяжке ресторана быстрого питания „Кацо“. Сообщение о возгорании поступило в 12:26, первое пожарное подразделение прибыло на место в 12:32. На данный момент пожар ликвидирован, специалисты продолжают работу», — рассказал пресс-секретарь ведомства Сергей Юсько. По его словам, на место инцидента выехало 47 сотрудников МЧС и 18 спецмашин.

Погибших и пострадавших в результате пожара нет. Ранее агентство сообщало об эвакуации из «Гудвина» посетителей и работников ТРЦ. По уточненным данным, эвакуировано было около 700 человек

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