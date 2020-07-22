Власти ЯНАО изменили решение по детскому отдыху в карантин

Юных ямальцев отправят отдыхать на Черное море Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В августе порядка 1500 детей из ЯНАО, несмотря на сложную обстановку с эпидемией коронавируса, отправятся в оздоровительные лагеря на Черное море. Такое решение принял окружной департамент молодежной политики и туризма. В начале июля ямальские власти объявляли, что детский отдых за пределами региона будет отменен до конца лета.

«Нами принято решение направить детей из особенно нуждающихся категорий населения на отдых в лагеря Краснодарского края», — заявил глава департамента Наиль Хайруллин. По его словам, на отдых в Анапу и Краснодар дети полетят чартерными рейсами из Салехарда, Ноябрьска и Нового Уренгоя. Для безопасности юных ямальцев в лагерях будет действовать закрытый режим: на протяжении всей смены территорию не будут покидать ни дети, ни сотрудники. К тому же, по требованию Роспотребнадзора, лагеря не будут загружены полностью, а вожатые и сопровождающие пройдут тесты на наличие коронавируса.

Ямальцев примут два оздоровительных лагеря — «Орленок» под Туапсе и «Премьера» в Анапе. Смены откроются 3 августа и продлятся до конца лета. Для всех детей отдых будет бесплатным, из бюджета ЯНАО им оплатят дорогу и путевку. Поехать смогут ямальцы от 7 до 17 лет из малоимущих или многодетных семей, а также инвалиды и сироты. Бесплатные путевки получат и дети медиков, которые борются с коронавирусом.

Вопрос организации детского отдыха в этом году был для властей ЯНАО одним из самых острых. Из-за пандемии COVID детским группам сначала запретили выезжать за пределы округа. Ожидалось, что отдыха лишатся более 1000 детей. Позднее стало известно, что из-за пандемии не откроются и пришкольные лагеря в Салехарде.

Согласно последним данным на 22 июля, в ЯНАО подтвержден 9831 случай коронавируса. Коэффициент распространения инфекции (Rt) в округе равен 1,01. Из-за этого власти округа пока не могут перейти ко второму этапу снятия карантина. Ограничения на Ямале продлятся до 15 августа.