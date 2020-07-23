Снятие карантина в Курганской области откладывается

В регионе от коронавируса вылечили более 1000 человек Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Курганской области 23 июля подтвердились 43 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщил региональный оперштаб. В области растет число выявленных новых случаев. 22 июля в регионе подтвердили 42 новых случая.

«На 23 июля в Курганской области лабораторно подтверждены 43 новых случая COVID-19», — говорится в сообщении оперштаба. 20 заболевших обнаружили в Кургане, остальных — в Белозерском, Варгашинском, Далматовском, Каргапольском, Кетовском, Куртамышском, Шадринском, Шатровском, Щучанском и Юргамышском районах.

Коэффициент распространения инфекции в регионе продолжает расти. 23 июля он составил 1,1. Такое значение является слишком большим для перехода на ранний этап снятия ограничений. Данный коэффициент для раннего этапа должен четыре дня подряд держаться на уровне ниже единицы.

С начала эпидемии всего в регионе выявили 1979 заболевших. По выздоровлению выписали 1148 человек, семь человек скончались от коронавируса. Больше всего заболевших за день в регионе зафиксировали 11 июля. Тогда выявили 65 случаев. Ранее URA.RU опубликовало три варианта развития ситуации с коронавирусом в регионе.

В Курганской области 1 апреля ввели режим самоизоляции из-за угрозы распространения COVID-19, он сохраняется для людей старше 65 лет. 15 июня в регионе был введен обязательный масочный режим. В области можно посещать кинотеатры, а также кафе и рестораны. 11 июля власти отменили ограничения, связанные со въездом в регион.