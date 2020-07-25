В конце недели наблюдается плавное повышение цен на нефть после снижения на фоне обострения отношений между США и Китаем. Стоимость фьючерсов на сырье марки Brent с поставкой в сентябре поднялась на 0,07% до 43,34 доллара за баррель. Нефть WTI выросла до отметки в 41,34 доллара за баррель (+0,66%).
Мировые валюты по результатам торгов укрепились по отношению к рублю. Так, за доллар дают 71,73 рубля (+0,26). За евро на момент закрытия Московской биржи давали 83,55 рубля (+0,68).
Ситуация в России
Банк России снизил ключевую ставку до 4,25% годовых, обновив ее исторический минимум. За время кризиса 2020 года регулятор делает это уже третий раз. Также ЦБ прогнозирует
Несколько крупных российских банков увеличили размер минимального первоначального взноса по ипотеке. Райффайзенбанк поднял его до 20%, плюс 5-10% на первичное жилье, «Открытие» (до 20%, плюс 10%), Альфа-банк (до 20%, плюс 5% на готовое жилье). Промсвязьбанк поднял минимальный взнос до 15% на новостройки и вторичный рынок и отказался от ипотечной программы на московские новостройки с нулевым первоначальным взносом. Совкомбанк также повысил взнос до 20%.
Компенсацию на покупку квартир комфорт-класса могут получить молодые семьи с детьми в размере 35% от стоимости жилья, без детей — 30%. Для получения выплат супруги не должны быть старше 35 лет.
Российские туристы, у которых из-за пандемии коронавируса были аннулированы туры, смогут вернуть деньги или перенести поездку до 31 декабря 2021 года. Данная мера касается граждан, которые частично или полностью оплатили поездки по России или за рубеж не позднее 31 марта 2020 года.
Банк России не поддерживает предложение
Начальник управления регулирования ТЭК и химической промышленности ФАС Армен Ханян заявил, что
Что происходит в мире
Приблизительно
Экономика Южной Кореи
Прогнозы и мнения экспертов
Центробанк снизил ставку на 0,25 п. п., чтобы оставить возможность для дальнейшего снижения уже осенью, рассказал экономист Виталий Калугин. По его словам, российские банки после снижения Центробанком ключевой ставки понизят проценты по депозитным вкладам. Он отметил, что ставки по ипотечным кредитам падать не будут.
Эксперт по ипотечному кредитованию Сергей Гордейко выразил противоположное мнение.Он считает, что средние рыночные
По мнению главы ЦБ РФ Эльвира Набиуллиной,
Обзор новостей об экономическом кризисе и советы, как выйти из него без потерь. Подпишитесь на нашу рассылку, чтобы быть в курсе всех событий. У нас также есть telegram-канал @uranews, где мы оперативно публикуем самое важное.