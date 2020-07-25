Экономическая активность в России восстановится через полтора года Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис в России

В конце недели наблюдается плавное повышение цен на нефть после снижения на фоне обострения отношений между США и Китаем. Стоимость фьючерсов на сырье марки Brent с поставкой в сентябре поднялась на 0,07% до 43,34 доллара за баррель. Нефть WTI выросла до отметки в 41,34 доллара за баррель (+0,66%).

Мировые валюты по результатам торгов укрепились по отношению к рублю. Так, за доллар дают 71,73 рубля (+0,26). За евро на момент закрытия Московской биржи давали 83,55 рубля (+0,68).

Ситуация в России

Банк России снизил ключевую ставку до 4,25% годовых, обновив ее исторический минимум. За время кризиса 2020 года регулятор делает это уже третий раз. Также ЦБ прогнозирует падение экспорта из РФ в 2020 году на 13-15%.

Несколько крупных российских банков увеличили размер минимального первоначального взноса по ипотеке. Райффайзенбанк поднял его до 20%, плюс 5-10% на первичное жилье, «Открытие» (до 20%, плюс 10%), Альфа-банк (до 20%, плюс 5% на готовое жилье). Промсвязьбанк поднял минимальный взнос до 15% на новостройки и вторичный рынок и отказался от ипотечной программы на московские новостройки с нулевым первоначальным взносом. Совкомбанк также повысил взнос до 20%.

Компенсацию на покупку квартир комфорт-класса могут получить молодые семьи с детьми в размере 35% от стоимости жилья, без детей — 30%. Для получения выплат супруги не должны быть старше 35 лет.

Российские туристы, у которых из-за пандемии коронавируса были аннулированы туры, смогут вернуть деньги или перенести поездку до 31 декабря 2021 года. Данная мера касается граждан, которые частично или полностью оплатили поездки по России или за рубеж не позднее 31 марта 2020 года.

Банк России не поддерживает предложение хеджировать (проводить сделки для компенсации ценовых рисков) нефтегазовые доходы на случай колебаний цен. По мнению главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной, чтобы менять бюджетное правило нужно быть уверенным, что другой механизм окажется лучше.

Начальник управления регулирования ТЭК и химической промышленности ФАС Армен Ханян заявил, что оптовые цены на моторное топливо стабилизировались и уже несколько недель демонстрируют снижение. Он отметил, что рост стоимости бензина и дизеля в рознице не превышает инфляцию.

Что происходит в мире

Приблизительно 400 тысяч сотрудников авиаотрасли в мире были уволены, принудительно отправлены в отпуск или предупреждены о возможности потери работы. Наибольшие сокращения фиксируются в Северной Америке, Европе и Азии, отмечает агентство.

Экономика Южной Кореи вошла в рецессию впервые с 2003 года. Падение ВВП стало максимальным с 1998 года.

Прогнозы и мнения экспертов

Центробанк снизил ставку на 0,25 п. п., чтобы оставить возможность для дальнейшего снижения уже осенью, рассказал экономист Виталий Калугин. По его словам, российские банки после снижения Центробанком ключевой ставки понизят проценты по депозитным вкладам. Он отметил, что ставки по ипотечным кредитам падать не будут.

Эксперт по ипотечному кредитованию Сергей Гордейко выразил противоположное мнение.Он считает, что средние рыночные ставки по ипотеке могут опуститься ниже 7,5% по итогам 2020 года.

По мнению главы ЦБ РФ Эльвира Набиуллиной, восстановление экономической активности в РФ до предкризисных уровней займет более полутора лет.

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