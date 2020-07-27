В Курганской области начнут сортировать мусор

В регионе мусор планируют сортировать с 2021 года Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Мусорная реформа в Курганской области

В Курганской области планируют раздельно собирать мусор с 2021 года. Пока сортировка происходит только частично. Об этом в соцсетях сообщила замдиректора компании «Чистый город», занимающейся вывозом мусора в регионе, Наталья Фомина.

«Сортировать будем с 2021 года. <…>. В настоящий момент сортировка частичная», — рассказала Фомина в группе соцсети «ВКонтакте» «Типичный Шадринск». Она объяснила URA.RU, что возможно будет рассмотрен раздельный сбор мусора. «Пока наша основная задача — приучить людей доносить до контейнеров мусор», — добавила она.

Замдиректора «Чистого города» поделилась планами компании в ответ на обращение жительницы Шадринска. «У вас тариф утвержден, согласно вашему же сайту, со сбором, транспортировкой, сортировкой, утилизацией и захоронением. Что-то я сортировки не наблюдаю», — заметила женщина.

В Курганской области с 1 января регоператором, отвечающим за вывоз мусора, стала компания «Чистый город». С начала мусорной реформы некоторые жители региона жаловались на работу компании. В марте директор компании Владимир Пестриков назвал главные проблемы реформы.