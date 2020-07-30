Тюменцы открыли охоту на уличных гонщиков

В тюменской ГИБДД также хотят усилить контроль за ночными гонщиками Фото: Илья Московец © URA.RU

Жители Тюмени хотят разобраться с уличными гонщиками, которые шумят по ночам на парковке у Технопарка. Об этом один из тюменцев рассказал URA.RU. По его словам, чтобы усмирить стритрейсеров, жители уже не раз вызывали полицию, но безрезультатно.

«Мы живем через дорогу от Технопарка. Можно сказать, на значительном расстоянии. Но они каждую ночь включают там громкость на полную мощность так, что у нас окна трясутся. Еще и круги наворачивают по парковке. Отсюда — шум двигателей опять же. Полицию вызывали и не раз, но они никак на нее не реагируют. Если это не закончится, будем этих гонщиков вычислять и уже адресно с ними сами „работать“. Попробуем сначала поговорить, а там, как пойдет», — пояснил собеседник агентству на условиях анонимности.

В областном управлении ГИБДД агентству пояснили, что на парковке у Технопарка по ночам действительно часто собирается молодежь. Там отметили, что в этом районе патрульные экипажи ДПС работают в постоянном режиме. И контроль за стоянкой будет только усиливаться.

«Там выявляются различные нарушения. Это и тонированные машины, заниженные автомобили с внесенными изменениями в конструкцию и так далее. Когда приезжают наряды, водители, как правило, разъезжаются. Но через некоторое время возвращаются обратно. В ближайшее время там будут работать уже комплексные силы полиции: это патрульно-постовая служба, ГИБДД, сотрудники ПДН и другие службы. Это должно принести результат», — пояснили агентству в пресс-службе областной госавтоинспекции.