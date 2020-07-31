31 июля 2020

Актеры «Современника» назвали чудовищным уход Гармаша из театра

© Служба новостей «URA.RU»
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Церемония открытия 16го кинофестиваля
Коллеги актера выразили сожаление в связи с его уходом из театра Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Уход российского актера Сергея Гармаша из «Современика» является катастрофой. Такое мнение выразили его коллеги.

«Это чудовищно и неожиданно. <…> Это шок», — цитирует РБК актера Александра Хованского. Свое сожаление в связи с уходом артиста выразил также Дмитрий Смолев. По его словам, Гармаш «кирпич для театра».

О своем решении Гармаш сообщил на закрытом собрании труппы, а причину ухода объяснил в открытом письме, которое направил в чат сотрудникам театра. Он объяснил, что с уходом Галины Волчек в театре сложилась «чудовищная ситуация»: «Идет расправа над людьми, прекрасными профессионалами, отдавшими театру десятилетия жизни», — признался актер.

Ранее представитель актера Олег Будрин объяснил причины внезапного ухода звезды из театра. По его словам, Гармаш не исчез со сцены театра навсегда, пишет Nation News.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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