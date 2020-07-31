Актеры «Современника» назвали чудовищным уход Гармаша из театра

Уход российского актера Сергея Гармаша из «Современика» является катастрофой. Такое мнение выразили его коллеги.
«Это чудовищно и неожиданно. <…> Это шок», — цитирует РБК актера Александра Хованского. Свое сожаление в связи с уходом артиста выразил также Дмитрий Смолев. По его словам, Гармаш «кирпич для театра».
О своем решении Гармаш сообщил на закрытом собрании труппы, а причину ухода объяснил в открытом письме, которое направил в чат сотрудникам театра. Он объяснил, что с уходом Галины Волчек в театре сложилась «чудовищная ситуация»: «Идет расправа над людьми, прекрасными профессионалами, отдавшими театру десятилетия жизни», — признался актер.
Ранее представитель актера Олег Будрин объяснил причины внезапного ухода звезды из театра. По его словам, Гармаш не исчез со сцены театра навсегда, пишет Nation News.
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