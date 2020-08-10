10 августа 2020

Очаги коронавируса обнаружили в четырех курганских районах

© Служба новостей «URA.RU»
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Всероссийская акция добрых дел #МыВместе. Курган, доктор, скорая помощь, врач
Больных коронавирусом в регионе лечат в Кургане и в нескольких районах Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В Курганской области 11 августа подтвердились 18 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщил региональный оперштаб. Помимо Кургана заболевших обнаружили в Каргапольском, Сафакулевском, Кетовском и Шумихинском районах.

«На 11 августа в Курганской области лабораторно подтверждены 18 новых случаев COVID-19», — говорится в сообщении оперштаба. 12 заболевших выявили в Кургане, остальных — в Каргапольском, Сафакулевском, Кетовском и Шумихинском районах. Выписаны за последние сутки 39 человек.

С начала эпидемии всего в регионе был выявлен 2541 заболевший. Из них: 2009 человек выздоровело, девять человек скончались от коронавируса. Больше всего заболевших за день в области зафиксировали 11 июля. Тогда выявили 65 случаев. Ранее URA.RU публиковало три варианта развития ситуации с коронавирусом в регионе.

В Курганской области 15 июня был введен обязательный масочный режим из-за угрозы распространения COVID-19. В области можно посещать кинотеатры, а также кафе и рестораны. 11 июля власти отменили ограничения, связанные со въездом в регион.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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