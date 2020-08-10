Очаги коронавируса обнаружили в четырех курганских районах

Больных коронавирусом в регионе лечат в Кургане и в нескольких районах Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Курганской области 11 августа подтвердились 18 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщил региональный оперштаб. Помимо Кургана заболевших обнаружили в Каргапольском, Сафакулевском, Кетовском и Шумихинском районах.

«На 11 августа в Курганской области лабораторно подтверждены 18 новых случаев COVID-19», — говорится в сообщении оперштаба. 12 заболевших выявили в Кургане, остальных — в Каргапольском, Сафакулевском, Кетовском и Шумихинском районах. Выписаны за последние сутки 39 человек.

С начала эпидемии всего в регионе был выявлен 2541 заболевший. Из них: 2009 человек выздоровело, девять человек скончались от коронавируса. Больше всего заболевших за день в области зафиксировали 11 июля. Тогда выявили 65 случаев. Ранее URA.RU публиковало три варианта развития ситуации с коронавирусом в регионе.

В Курганской области 15 июня был введен обязательный масочный режим из-за угрозы распространения COVID-19. В области можно посещать кинотеатры, а также кафе и рестораны. 11 июля власти отменили ограничения, связанные со въездом в регион.