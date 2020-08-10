В курганском городе в сезон дождей строители разобрали крыши

В Шадринске затягивается ремонт крыш домов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жители Шадринска (Курганская область) обеспокоены капремонтом домов. В начавшийся сезон дождей крыши разобрали подрядчики, при этом сроки завершения ремонта уже истекли. Об этом URA.RU рассказали жители дома №39 по ул. Володарского.

«На сегодняшний день на нашей крыше сделана стяжка и все, из всего перечня работ. Снова здравствуй осень и дожди. Два месяца уже нет никого на нашей крыше, но по договору подряда должны были закончить 20 июля», — написал житель дома.

Средства на ремонт крыши этого дома выделил Фонд капремонта. Конкурс на проведение работ выиграла шадринская компания ООО «Капитал инвест». В этом же договоре указаны еще два дома (ул. Февральская, 97, ул. К. Либкнехта, 27). «Контролирующих организаций мы не видели вообще и все попытки дозвонится были напрасны, нам всегда отвечали, что специалиста нет на мест», — отметил проживающий в доме на ул. Володарского.

В отчете на сайте фонда капремонта дом по Володарского был в планах на 2019 год. Сроки окончания ремонта указаны 20 июля 2020 года. На ремонт выделена сумма — более 1,6 млн рублей.

Получить комментарии в Фонде капремонта URA.RU не удалось. В приемной ответили, что руководитель Сергей Евко сегодня уехал в Шадринск. Остальных заместителей не оказалось на месте. Найти контактные телефоны ООО «Капитал инвест» агентству также не удалось, в открытых данных не указаны телефоны компании.