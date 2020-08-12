Сегодня, 12 августа, — 244-й день с момента обнаружения коронавируса в китайском городе Ухань и 155-й — с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения.
По данным coronavirus-monitor.ru, количество заразившихся в мире достигло 20 501 129 человек (+256 216 за сутки). Выздоровели 13 424 390 (+316 646) пациентов, жертвами стали 745 468 (+ 5 806).
Первенство в антирейтинге по-прежнему удерживает США, где уже 5 304 355 заболевших. На втором месте остается Бразилия (3 112 393), на третьем — Индия (2 328 405). Россия в этом списке на четвертом месте. У нас в стране больны 898 284 человека.
Вакцина и лекарство от коронавируса
В России зарегистрирована первая в мире вакцина, которую разработал исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. В Минздраве РФ заявили, что препарат показал высокую эффективность и безопасность. Первыми предлагается прививать медицинских работников и учителей.
Президент национального проекта «Здоровье нации», доктор медицинских наук Дмитрий Еделев считает, что благодаря новой разработке, получившее название «Спутник V», в России не будет второй волны.
Представитель Министерства здравоохранения Германии заявил, что
Коронавирус в России
Граждане России этим летом, скорее всего, не смогут попасть в Европу. Сезон закончится до того, как им разрешат въезд в страны Евросоюза, считает постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов. Зато провести отпуск можно в российских регионах, тем более что туристы смогут получить компенсацию за покупку путевок по стране. Постановление подписал премьер Михаил Мишустин. Согласно документу, вернуть деньги можно будет в течение пяти дней.
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Врачи, которые работали с пациентами COVID-19, смогут уйти на пенсию досрочно. Постановление об этом подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. Так, один день помощи больным в стаж будет засчитываться как два рабочих дня.
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