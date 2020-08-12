Врачи, которые работали с больными пациентами, смогут уйти на пенсию досрочно Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Сегодня, 12 августа, — 244-й день с момента обнаружения коронавируса в китайском городе Ухань и 155-й — с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения.

По данным coronavirus-monitor.ru, количество заразившихся в мире достигло 20 501 129 человек (+256 216 за сутки). Выздоровели 13 424 390 (+316 646) пациентов, жертвами стали 745 468 (+ 5 806).

Первенство в антирейтинге по-прежнему удерживает США, где уже 5 304 355 заболевших. На втором месте остается Бразилия (3 112 393), на третьем — Индия (2 328 405). Россия в этом списке на четвертом месте. У нас в стране больны 898 284 человека.

Вакцина и лекарство от коронавируса

В России зарегистрирована первая в мире вакцина, которую разработал исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. В Минздраве РФ заявили, что препарат показал высокую эффективность и безопасность. Первыми предлагается прививать медицинских работников и учителей.

Президент национального проекта «Здоровье нации», доктор медицинских наук Дмитрий Еделев считает, что благодаря новой разработке, получившее название «Спутник V», в России не будет второй волны.

Представитель Министерства здравоохранения Германии заявил, что зарегистрированная в России вакцина не сможет поступить в Европу , так как требует дополнительного подтверждения качества и доказательств эффективности. А президент Сербии Александр Вучич готов первым получить российский препарат. Однако, как отметил Вучич, для этого необходимо, чтобы его проверили сербские специалисты.

Коронавирус в России

Граждане России этим летом, скорее всего, не смогут попасть в Европу. Сезон закончится до того, как им разрешат въезд в страны Евросоюза, считает постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов. Зато провести отпуск можно в российских регионах, тем более что туристы смогут получить компенсацию за покупку путевок по стране. Постановление подписал премьер Михаил Мишустин. Согласно документу, вернуть деньги можно будет в течение пяти дней.

Министерство труда и социальной защиты РФ прорабатывает увеличение с 1 января 2021 года размера выплат семьям , среднедушевой доход которых не достигает величины регионального прожиточного минимума при текущем размере пособий. Кроме того, в Минтруде объяснили правила перевода на удаленную работу. Там отметили, что из-за вируса работников могут переводить на дистанционную работу, даже если это не предусмотрено трудовым договором.

Врачи, которые работали с пациентами COVID-19, смогут уйти на пенсию досрочно. Постановление об этом подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. Так, один день помощи больным в стаж будет засчитываться как два рабочих дня.

Ситуация в мире

Турция ввела новые ограничения, которые касаются ручной клади . Они действительны для всех авиакомпаний, осуществляющих перевозку пассажиров в Турцию. Теперь брать в салон самолета разрешается только дамские сумки и небольшие рюкзаки, ноутбуки и другие электронные устройства, такие как фотоаппараты и плееры. Также разрешено проносить детские товары и вещи, купленные в аэропорту. Все остальное должно сдаваться в багаж.

Медики из Стэнфордского университета (США) проследили за распространением инфекции среди американской молодежи и пришли к выводу, что молодые люди в 5-7 раз чаще заражались, если они употребляли вейпы или комбинировали их с обычными сигаретами. Ученые предполагают, что это может быть связано с уникальным характером повреждений легких, вызываемых вейпами.