Накануне на Южном Урале погиб десятый медик, заразившийся коронавирусом Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Сегодня, 13 августа — 246-й день с момента обнаружения первого заразившегося коронавирусом в китайском городе Ухань и 156-й с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения. В Челябинской области подтверждено 13 060 случаев заражения, выздоровели 9060 и скончались 295 жителей региона.

В России, по данным сайта стопкоронавирус.рф, зарегистрирован 907 758 (+5 057) случаев заражения. Вылечились 716 936 (+6 098) пациентов — более 79% от заболевших. Умерли 15 384 (+124) человек — почти 1,7% от заразившихся.

Впереди второй этап снятия карантина

В Челябинской области, по данным на 13 августа, за сутки произошло 83 случая заражения коронавирусом, сообщили URA.RU в региональном оперативном штабе. Накануне было выявлено 86 заражений, в целом заболеваемость снижается на протяжении двух последних недель.

Челябинская область готовится к переходу на второй этап снятия ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса, заявил 13 августа на заседании оперативного штаба региона, которое провел губернатор Алексей Текслер. Коэффициент распространения инфекции в регионе составляет 0,69%, наличие свободного коечного фонда — 52,06%, охват тестирования на 100 тысяч населения — 110 тестов. Число новых заражений на сегодня почти в 2,5 раза ниже, чем в период пиковых значений.

Десятый челябинский медик стал жертвой коронавируса

В Челябинске скончалась от коронавирусной инфекции медсестра областной клинической больницы. «Наша коллега скончалась от COVID-19 12 августа, после продолжительной болезни. В системе здравоохранения она проработала свыше 30 лет», — рассказали в минздраве региона. В 2012 году женщина перешла на работу в отделение экстренной и плановой консультативной медицинской помощи, где работала до последнего времени. С начала пандемии в борьбе с инфекцией пали девять ее коллег.

Челябинские вузы сворачивают дистанционное обучение

Вузы Челябинской области откроются 1 сентября. Об этом URA.RU сообщил министр образования региона Александр Кузнецов. Возобновляется очное обучение студентов, переведенных в марте на дистанционную форму из-за пандемии COVID-19.«Вузы возвращаются к обычной работе, с соблюдением требований Роспотребнадзора. Студенты и преподаватели должны быть в медицинских масках. На входах станут измерять температуру», — уточнил Кузнецов. Об открытии с 1 сентября абсолютного большинства вузов и школ в прежнем формате ранее заявил министр образования РФ Валерий Фальков, не уточнив, какие учебные заведения в этот список могут не попасть. Какие вузы уже определились с началом учебы, а какие нет — можно прочитать здесь.

Челябинск получит больницу за 2,5 млрд рублей

Медицинский центр появится в поселке Малая Сосновка в 20 км от Челябинска, если ехать по Уфимскому тракту. Планируемая мощность новой больницы — свыше 450 коек. Там должно появиться больше 10 профильных отделений, таких как: воздушно-капельных инфекций, нейроинфекций и ОРВИ, кишечных инфекций, ОРИТ и экстракорпоральных методов лечения, гепатитное, ВИЧ-отделение и другие. Также в больнице хотят сделать лабораторную службу, рентгеновское, эндоскопическое, консультативно-диагностическое отделения, отдел профилактики и дезинфекции, телемедицины, административно-хозяйственную часть, службу обработки санитарного транспорта и другие.

Расходы на борьбу с коронавирусом увеличили

Всего на борьбу с COVID-19 из регионального бюджета направят 6,5 миллиарда рублей. Помимо новой инфекционной больницы, деньги понадобятся на обеспечение работы ковидных отделений, расходные материалы, лекарства, средства защиты, обучение врачей, питание и жилье для медиков. Расходы утвердили на внеочередном заседании 13 августа депутаты заксобрания.

Что ждет челябинцев на первом этапе отмены карантина

Жители Челябинской области вновь смогут, зарегистрировавшись на официальном портале ГТО, подать заявку в Центры тестирования и сдать нормативы ГТО с соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора. Это стало возможным в результате поэтапного снятия в регионе ограничений, связанных с предупреждением распространения коронавирусной инфекции. Сейчас на территории Челябинской области функционируют 54 Центра тестирования комплекса «Готов к труду и обороне», в которых каждый желающий сможет выполнить нормативы ГТО.

До 23 августа в Челябинской области продолжает действовать режим повышенной готовности, однако большая часть ограничений уже снята «точечным» методом. URA.RU обновило для читателей перечень запретов и разрешений.