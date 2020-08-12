12 августа 2020

Источник: самое массовое событие Челябинска запретили из-за COVID

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Легкая атлетика. Тюмень , легкая атлетика, бег
Челябинск стал еще одним городом, где сорвалось спортивное событие Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Роспотребнадзор заблокировал проведение чемпионата России по легкой атлетике в Челябинске с 8 по 13 сентября. Об этом сообщили источники URA.RU в правительстве региона.

«Всероссийские соревнования, которые должны были стать первым массовым мероприятием в регионе с начала пандемии, практически наверняка не состоятся. Причина — позиция Роспотребнадзора, который опасается возможных последствий в виде вспышки инфекции. Санитарных врачей не убедили даже заявленные организаторами меры безопасности», — рассказал собеседник.

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Телефон министра спорта региона Леонида Одера был отключен, в пресс-службе ведомства обещали дать комментарий позднее. Источник URA.RU в минспорта пояснил, что губернатор Алексей Текслер продлил в регионе режим повышенной готовности до 23 августа. «Что будет после этого — непонятно. Возможно, карантин отменят, и можно будет проводить соревнования. Вопрос о проведении чемпионата по легкой атлетике пока открыт», — добавил собеседник. В региональное управление Роспотребнадзора отправлен соответствующий запрос.

О планах провести чемпионат в Челябинске стало известно в начале августа. Ранее предполагалось, что он пройдет в начале лета в Чебоксарах, но и там планам организаторов помешала пандемия COVID-19. Челябинская область находится на первом этапе отмены карантина. Большая часть ограничений уже не действует, но массовые мероприятия остаются под запретом, а в общественных местах и транспорте действует масочный режим.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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