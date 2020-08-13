В Курганской области выявили худший результат по COVID за неделю

Всего в Курганской области коронавирус обнаружили у 2601 человека Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Курганской области 14 августа подтвердились 23 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщил региональный оперштаб. Это наибольшее число заболевших коронавирусом за день в области, которое фиксировали в последние восемь дней.

«На 14 августа в Курганской области лабораторно подтверждены 23 новых случая COVID-19», — говорится в сообщении оперштаба. 12 заболевших обнаружили в Кургане, двоих в Шадринске. Остальные случаи зафиксировали в Шадринском, Каргапольском, Варгашинском, Шумихинском, Сафакулевском, Кетовском и Юргамышском районах.

Всего с начала эпидемии в регионе был выявлен 2601 заболевший. 2103 человека выздоровело, 12 пациентов скончались. Больше всего заболевших за день в области зафиксировали 11 июля. Тогда выявили 65 случаев. Ранее URA.RU публиковало три варианта развития ситуации с коронавирусом в регионе.

Обязательный масочный режим из-за угрозы распространения COVID-19 ввели в Курганской области 15 июня. В области можно посещать кинотеатры, бани, а также кафе и рестораны. 11 июля власти отменили ограничения, связанные со въездом в регион.