Кандидат в облдуму Кургана обвинил светофоры в проблемах экологии

Михаил Котюсов считает, что воздух загрязняют машины, которые много стоят на светофорах Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Курганскую областную думу-2020

Одной из причин загрязнения воздуха в Кургане стали многочисленные светофоры, которые к тому же неправильно настроены. Об этом кандидат в депутаты Курганской облдумы от «Справедливой России» Михаил Котюсов заявил на теледебатах со своим конкурентом-единороссом Андреем Шиншиным.

«Подъезжаешь к улице Ленина, проехал 100 метров — остановись, перегазовывай, дальше светофор — перегазовывай, следующий светофор… Кто эти светофоры здесь наделал?» — задался вопросом Котюсов. Он отметил, что ранее светофоры в Кургане были настроены на «зеленую волну», благодаря которой количество выхлопных газов снижалось, однако теперь этого нет.

Еще одна проблема — в старых машинах на улицах Кургана, которым по 25-30 лет: «Они же выбрасывают только гадость, а мы этим дышим». Кроме того, он обратил внимание на нехватку автомоек при въезде в город. «Грязные машины заезжают в Курган. У нас ни одной мойки нет, чтобы в город заехать после дождей и грязи и помыться», — отметил он.

Шиншин, в свою очередь, заявил, что решить проблему загрязнения воздуха может высаживание деревьев. «Давайте возьмем за правило: каждую весну каждый житель города будет высаживать по дереву. Город станет зеленее, чище и красивее», — предложил он решение проблемы.

Выборы в Курганскую облдуму пройдут 13 сентября. За 34 места в региональном парламенте будут бороться представители «Единой России», «Справедливой России», КПРФ, ЛДПР, «Партии Роста», «Партии пенсионеров».