Глава района в ЯНАО за год увеличил доходы на 4 млн рублей

Мэр Красноселькупского района ЯНАО Юрий Фишер заработал в 2019 году немногим более 11,4 млн рублей, сообщается в опубликованных на сайте районной администрации материалах. Это на четыре миллиона больше, чем в 2018 году.
В собственности у главы Красноселькупского района, как и раньше, есть лишь нежилое помещение площадью 13,3 квадратных метра, автомобиль BMW и снегоход SKI-DOO, указывается в в документе. Не принадлежащий ему жилой дом площадью 89,6 квадратных метра Юрий Фишер делит совместно с несовершеннолетним ребенком.
Администрацию района Юрий Фишер возглавил после выборов главы муниципалитета в 2018 году. До этого он занимал пост заместителя мэра по строительству.
Среди ямальских глав доходы Фишера оказались не самыми низкими. Так, мэр Салехарда Алексей Титовский в 2019 году задекларировал 5,3 млн рублей, что оказалось в разы меньше, чем у его подчиненных.
В то же время среди заместителей Фишера самые высокие годовые доходы оказались у Эмиля Гафарова и Ольги Петровой — свыше 6,8 млн рублей. Наименьший задекларированный доход у зама главы Дениса Леменкова — менее 2,8 млн рублей.
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