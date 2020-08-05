Мэр столицы ЯНАО заработал в разы меньше своих подчиненных

Алексей Титовский не смог похвастаться таким высоким доходом, как у своих замов Фото: сайт Заповедная Россия news.zapoved.ru

За 2019 год заместители мэра Салехарда Алексея Титовского заработали в два-три раза больше своего начальника. Об этом свидетельствуют данные деклараций чиновников администрации столицы ЯНАО. Относительно невысокий доход Титовского связан с тем, что на своем посту он работает меньше года.

За прошедшие 12 месяцев мэр Салехарда заработал 5,3 млн рублей. Титовскому принадлежит земельный участок в 618 квадратных метров и еще один участок, которым он владеет с женой и тремя детьми. В собственности чиновника также находятся жилой дом площадью 137 «квадратов», квартира в 79 квадратных метров, доля в нежилом помещении и два автомобиля — Mitsubishi и Chevrolet. Супруга Титовского задекларировала 2,7 млн рублей дохода.

Больше всех из окружения мэра заработала его заместитель Оксана Терешкова. За 2019 год ее капитал составил 17,8 млн рублей. Чиновница владеет двумя квартирами в 60 и 37 квадратных метров, земельным участком и жилым домом. В пользовании у Терешковой находится еще одна квартира.

Существенно больше Титовского заработал и управляющий делами администрации Александр Зорин. Его доход составил 12,3 млн рублей. У служащего есть внушительный автопарк: автомобили Toyota и Lada, а также канадский снегоход BRP. Зорину принадлежат два земельных участка в 1809 и 300 кв. м., дача и два гаража.

Остальные заместители тоже заработали больше: Ирина Максимова задекларировала 10,4 млн рублей, Олег Куруч указал 8,4 млн рублей, Анастасия Попова заработала 7 млн рублей. Меньше коллег задекларировал Алексей Пекарь — 6,7 млн рублей.

Алексей Титовский был назначен главой Салехарда 15 октября прошлого года, в 2019-м он работал на новом посту всего 2,5 месяца. До этого он занимал должность советника замгубернатора ЯНАО.