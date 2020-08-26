Цены на нефть выросли на фоне приближения тропического шторма к берегам США. Американские нефтяные компании остановили работу 82% добывающих мощностей, так как
Евро превысил 89 рублей впервые с 30 марта. Эксперты считают, что рубль начал стремительно падать относительно мировых валют на фоне обострения политических рисков вокруг России. По данным Московской биржи доллар торгуется по рубля 75,32 (+0,66), евро — 89,18 (+1,22).
Ситуация в России
Семья Ротенбергов, ключевым активом во владении которой является компания «Мостотрест», возглавила рейтинг
Уровень активности работодателей восстановился на 102% от докризисного уровня, опередив показатели 2017—2019 годов. Аналитики считают, что сейчас лучшее время для поиска работы, так как рынок вакансий восстановился, а конкуренция за рабочие места ниже обычной.
Число вакансий для дистанционной работы за год выросло вдвое. Эксперты отмечают, что в текущей экономической ситуации работодатели активно сокращают сотрудников, которые трудятся в офисе.
Карантин и последующий за ним экономический кризис заставили большинство компаний сокращать расходы, оптимизировать бизнес-процессы или закрыться. Остались и те, кому в нынешних реалиях удалось выйти на новый уровень и увеличить прибыль. Как это сделать без инвестиций — разберемся в эфире на
Что происходит в мире
Власти Белоруссии оптимизируют государственные расходы из-за
Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что страна сможет
Прогнозы экспертов
До конца года курс доллара сохранится на уровне 75-77 рублей, но в критические моменты может превысить 80 рублей. Финансовый аналитик Виталий Калугин считает, что курс доллара может вырасти из-за введения новых санкций, выборов в США и геополитических разногласий.
Из-за перевода россиян на удаленную работу разница в цене на квартиры в центре и на окраине может сократиться в среднем почти в два раза. Эксперты компании Realiste считают, что этот процесс может ускорить и программа льготной ипотеки под 6,5% годовых.
Некоторые россияне недополучили пенсии, а другие получили их с излишками. Это произошло из-за несвоевременного поступления сведений о смерти граждан в Пенсионный фонд России. Руководитель Центра правовой поддержки Финансового университета при Правительстве РФ Наталья Залюбовская считает, что обязательства по выплате недополученных пенсий, которые ПФР по ошибке выплатил умершим гражданам, возьмет на себя правительство РФ.
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