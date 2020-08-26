Из-за удаленной работы разница в ценах на квартиры в центре и на окраине может сократиться Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Цены на нефть выросли на фоне приближения тропического шторма к берегам США. Американские нефтяные компании остановили работу 82% добывающих мощностей, так как ураган третьей категории обрушится на берег 27 августа. Сейчас баррель нефти Brent торгуется за 46,42 доллара за баррель (+0,28%), WTI — 43,38 доллара за бочку (0,07%).

Евро превысил 89 рублей впервые с 30 марта. Эксперты считают, что рубль начал стремительно падать относительно мировых валют на фоне обострения политических рисков вокруг России. По данным Московской биржи доллар торгуется по рубля 75,32 (+0,66), евро — 89,18 (+1,22).

Ситуация в России

Рост цен на продовольствие в России за семь месяцев 2020 года составил 5%, в то время как в Евросоюзе продукты питания подорожали на 1,6%. В РФ в июле по сравнению с июнем потребительские цены возросли на 0,4% по данным Росстата. Больше всего за месяц подорожали фрукты — на 2,2%, а цена овощей, наоборот, снизилась (-6,6%).

Семья Ротенбергов, ключевым активом во владении которой является компания «Мостотрест», возглавила рейтинг самых богатых семейных кланов России . Состояние этой семьи за год увеличилось на 270 миллионов долларов, до 5,45 миллиарда.

Уровень активности работодателей восстановился на 102% от докризисного уровня, опередив показатели 2017—2019 годов. Аналитики считают, что сейчас лучшее время для поиска работы, так как рынок вакансий восстановился, а конкуренция за рабочие места ниже обычной.

Число вакансий для дистанционной работы за год выросло вдвое. Эксперты отмечают, что в текущей экономической ситуации работодатели активно сокращают сотрудников, которые трудятся в офисе.

Карантин и последующий за ним экономический кризис заставили большинство компаний сокращать расходы, оптимизировать бизнес-процессы или закрыться. Остались и те, кому в нынешних реалиях удалось выйти на новый уровень и увеличить прибыль. Как это сделать без инвестиций — разберемся в эфире на youtube-канале URA.RU 26 августа в 17:30 (екб). Гостями эфира станут заместитель генерального директора Фонда технологического развития промышленности Свердловской области Александр Казаков, руководитель проектов Регионального центра компетенций Ксения Шмелева и заместитель гендиректора по развитию в «ПК Контур» Антон Бахтин.

Что происходит в мире

Власти Белоруссии оптимизируют государственные расходы из-за недопоступления доходов в бюджет . Министр финансов Юрий Селиверстов заверил, что трудности не помешают выполнению всех социальных обязательств.

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что страна сможет экспортировать газ , обнаруженный в Черном море, в Европу. Это крупнейшее в истории страны месторождение газа примерным объемом 320 миллиардов кубометров.

Прогнозы экспертов

До конца года курс доллара сохранится на уровне 75-77 рублей, но в критические моменты может превысить 80 рублей. Финансовый аналитик Виталий Калугин считает, что курс доллара может вырасти из-за введения новых санкций, выборов в США и геополитических разногласий.

Из-за перевода россиян на удаленную работу разница в цене на квартиры в центре и на окраине может сократиться в среднем почти в два раза. Эксперты компании Realiste считают, что этот процесс может ускорить и программа льготной ипотеки под 6,5% годовых.

Некоторые россияне недополучили пенсии, а другие получили их с излишками. Это произошло из-за несвоевременного поступления сведений о смерти граждан в Пенсионный фонд России. Руководитель Центра правовой поддержки Финансового университета при Правительстве РФ Наталья Залюбовская считает, что обязательства по выплате недополученных пенсий, которые ПФР по ошибке выплатил умершим гражданам, возьмет на себя правительство РФ.

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