Курганцы не могут дождаться обещанных «губернаторских» поросят

У курганцев возникли проблемы при получении поросят Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Не все жители Курганской области смогли своевременно получить бесплатных поросят в качестве поддержки от областных властей. Об этом жительница Звериноголовского района рассказала в одном их курганских пабликов в соцсети «ВКонтакте».

«Одна из первых подала заявление, но до сих пор не получила», — говорится в публикации, автором которой отмечена пользователь Мария Сухнева. Ее заявка была одобрена. «В конце июля позвонила в соцзащиту, где мне неожиданно сказали, что семьи села Прорывного отказались от поросят. Я ясно выразилась, что лично мне никто не звонил, и я ни от чего не отказывалась», — рассказала женщина. В соцзащите пообещали разобраться.

Спустя месяц, 28 августа, автор публикации снова позвонила в соцзащиту, где ей снова ответили, что она сама отказалась от помощи. Аналогичная ситуация, по словам Сухневой, произошла и с выдачей продуктовых наборов: изначально заявка была одобрена, но позже оказалось, что такая поддержка женщине не положена, так как у нее не заключен договор на обслуживание с соцзащитой. «Написала заявление на соцконтракт, ответа тоже не могу дождаться второй месяц», — добавила она.

Оперативно связаться с автором публикации URA.RU не удалось. В департаменте информационной и внутренней политики Курганской области пообещали предоставить комментарии позже.

О том, что жители Курганской области могут бесплатно получить поросят или телят, в начале мая сообщало URA.RU. Меру поддержки в период пандемии коронавируса ввели по поручению губернатора Вадима Шумкова. На прошлой неделе многодетная семья из Юргамышского района, получившая двух поросят, признала, что вместо помощи приобрела новых иждивенцев, которых необходимо содержать.