В Кургане губернаторских поросят назвали иждивенцами

Многодетная семья получила в качестве поддержки поросят, но не знает, как их прокормить Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Многодетная семья из Курганской области, которой региональные власти предоставили бесплатных поросят, считает, что вместо поддержки получила двух иждивенцев. Заявление об этом, опубликованное от имени семьи Павловых из Юргамышского района, появилось на правительственном сайте «Обратись».

В семье Павловых шесть детей в возрасте до 16 лет, мать воспитывает их одна. В качестве поддержки в пандемию коронавируса они получили двух поросят. Решить вопрос с предоставлением кормов им обещали позже, но до сих пор не решили. В региональном управлении соцзащиты семье объяснили, что выделение кормов в качестве меры поддержки не предусмотрено. «Прошу объяснить, что это за „саботажное“ постановление, во исполнении которого многодетная семья приобретает еще двух иждивенцев, которых нужно откармливать?» — возмутился автор обращения.

В администрации Юргамышского района прокомментировали, что Ирина Павлова действительно получила двух поросят. Ей разъясняли условия предоставления молодняка свиней. Этот порядок не предусматривает обеспечения получателей кормами.

«Корм не предоставляется. В некоторых случаях с кормами помогают благотворители. Такие вопросы решаются индивидуально», — объяснили URA.RU в пресс-службе главы региона.

О том, что жители Курганской области могут бесплатно получить поросят или телят, в начале мая сообщало URA.RU. В оперативном штабе по борьбе с коронавирусом сообщали, что животных предоставят с запасом кормов. Такая же информация опубликована и на сайте областного правительства. Там отмечается, что меру поддержки ввели по поручению губернатора Вадима Шумкова. Позже оказалось, что поросят и телят покупают на деньги курганских чиновников.