Мэрия Кургана снесет деревья у школы

Власти пообещали снести деревья до конца года Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Представители администрации Кургана ликвидируют старые деревья у школы №53 до конца года. Об этом мэрию на портале «Обратись» попросил житель города.

«Вид этой школы портят деревья вдоль школы, этим деревьям столько же лет, как самому зданию, <…> может, все-таки убрать эти деревья?» — попросил обратившийся. По его мнению, старые деревья не подходят школе, в которой идет ремонт. Мужчина предложил очистить территорию школы и посадить липы, красные яблони и рябины.

Автору обращения ответили представители городского департамента социальной политики. «В этом году в рамках капитального ремонта здания и благоустройства территории школы №53 будут проведены работы по сносу аварийных деревьев», — рассказали в департаменте. Сотрудники мэрии добавили, что в дальнейшем планируют посадить там саженцы.

Ранее власти Кургана сообщали, что вырубят деревья между проезжей частью и тротуаром на проспекте Машиностроителей на участке от улицы Промышленной до улицы Химмашевской. По словам представителей мэрии, клены и тополя находились «в угнетенном и аварийном состоянии».