Жителям Шадринска (Курганская область) приходится идти по железнодорожным путям из-за ремонта тротуара и путепровода. При этом, в данном месте горожанам ежедневно выписывают штрафы за переход в неположенном месте. Об этом сообщил житель города на портале «Обратись».
По словам автора обращения, в Шадринске ремонтируют путепровод над железнодорожными путями.«Из-за ремонта тротуара сразу с двух сторон, людям приходится рисковать жизнью и переходить железную дорогу по путям, а организованного перехода в этом месте просто нет! Ж/д полиция ежедневно дежурит и выписывает штрафы», — рассказал обратившийся.
Автору обращения ответили представители администрации Шадринска. «По информации профильного комитета, до конца недели подрядчики нанесут временную разделительную полосу для пешеходов», — рассказали в мэрии
Местным жителям приходится переходить в пути в неположенном месте из-за того, что тротуар перекопан с двух сторон. По словам обратившегося, обостряет проблему то, что за виадуком находятся Новый и Северный поселки, где высокий транспортный и пешеходный трафик.
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