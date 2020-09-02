Тюменские коммунисты обвинили главного общественника в рейдерстве

Тюменские коммунисты обвинили в рейдерском захвате управления 24-х домов Тобольска компанией руководителя аппарата общественной палаты Тюменской области Артура Юрьева. Директор пострадавшей компании «Нижний посад» обманом смогла перевести многоквартирники под управление учрежденной политиком фирмы «Центр общественного контроля в сфере ЖКХ», сообщают в местном отделении КПРФ. Владелец «Нижнего посада» Михаил Росляков подал заявление в тобольскую прокуратуру.
«Нижний посад» лишилось возможности обслуживания и, соответственно, получения платы за содержание и управление жилого фонда в количестве 24 домов», — указано в заявлении Рослякова. Как сообщают тюменские коммунисты, директор пострадавшей фирмы Мария Собольникова ввела в заблуждение собственников квартир в этих домах. Якобы под видом опроса она сообщала жильцам, что у УК меняется название и получала их согласие на это. А в итоге управление перешло к тюменскому «Центру общественного контроля в сфере ЖКХ».
Компанию также обвинили в подделке протоколов общего собрания собственников жилья в доме по адресу ул. Хохрякова, 5. «Указано, что в нем приняло участие 57% собственников. 52% принадлежит муниципалитету, и в администрации города нам подтвердили, что участия в собрании не принимали. Таким образом, фальсификация на лицо», — приводят коммунисты слова Михаила Рослякова.
Связаться с «Центром общественного контроля в сфере ЖКХ» не удалось — официально указанные ими телефоны не существуют. Рабочий телефон главы аппарата общественной палаты Тюменской области Артура Юрьева находится на автоответчике, направлен запрос.
Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Тюмень», Viber-канале «