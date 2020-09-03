Арбитражный суд Москвы приостановил рассмотрение иска миллиардера Олега Дерипаски к основателю ФБК Алексею Навальному. Адвокат бизнесмена Алексей Мельников отметил, что разбирательство отложено из гуманных соображений.
Считаем правильным дождаться полного выздоровления господина Навального. Желаем ответчику выздоровления и с нетерпением ждем его в суде», — заявил Мельников РБК. Он отметил, что все претензии к ответчику остаются в силе.
Причиной иска стал выпуск программы «Навальный Live», блогер утверждал, что Дерипаска получает поддержку госбанков на нерыночных условиях. Представители бизнесмена назвали расследование «лживым информационным потоком». Миллиардер требует через суд опубликовать опровержение и выплатить ему компенсацию в размере один рубль.
Навальному стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно посадили в Омске, где блогера госпитализировали. Он впал в кому второй степени. Позже врачи из Германии увезли его в берлинскую клинику «Шарите». 2 сентября немецкий кабмин сделал заявление, что в организме Навального обнаружены следы вещества группы «Новичок». В МИД РФ считают, что Германия не подтверждает свои заявления фактами. А в Кремле заявили, что готовы сотрудничать с Берлином по ситуации с Навальным.
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