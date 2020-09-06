В Тюменской области сбывается негативный прогноз по коронавирусу

За прошедшие сутки коронавирус в Тюменской области подтвердился у 49 человек. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с COVID-19. Таким образом, в регионе сбывается негативный вариант прогноза URA.RU по распространению заболевания.
«Тюменская область — 49 (случаев заболевания COVID-19)», — указано в сообщении оперштаба. Обстоятельства, при которых люди стали носителями вируса не указываются. С начала пандемии коронавирус был диагностирован у 8 111 жителей региона.
Коэффициент распространения коронавируса (Rt), на данный момент превышает единицу. Это говорит о том, что на одного заболевшего приходится один зараженный человек (иногда — больше). В Тюменской области показатели ежесуточной выявляемости заболевания остаются стабильно высокими (47 — 50 человек в сутки). Режим повышенной готовности в регионе продлен до 14 сентября.
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