Куратор челябинских зон Ахмед Шалинский построил дворец в Чечне. На воротах — воровские звезды. ФОТО

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Так выглядит дворец Ахмеда Домбаева в Чечне Фото: читатель URA.RU
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Противостояние воров в законе

Куратор челябинских колоний, где он отбывал наказание, вор в законе Ахмед Домбаев (Ахмед Шалинский) построил дворец у себя на родине в Чечне. Здание окружено высоким забором, а кованые ворота украшены восьмиконечными звездами — символами криминального мира, сообщил источник URA.RU, попросивший об анонимности из соображений безопасности.

Фото: читатель URA.RU

«У Ахмеда в Чечне настоящий дворец. За забором высотой в несколько метров построены два трехэтажных здания, хозяйственные постройки. Они сделаны из дорогих материалов и украшены по всему периметру. На кованных воротах — воровские звезды», — рассказал инсайдер. Он представил несколько фотографий дворца.

Фото: читатель URA.RU

Домбаев в октябре прошлого года освободился из челябинской колонии, где отбывал остаток 10-летнего срока за вооруженный разбой. Он расставил своих людей на неформальные должности «положенцев» в местных исправительных учреждениях и считается их куратором.

Фото: читатель URA.RU

После убийства в Турции одного из самых авторитетных и жестоких воров в законе Надира Салифова (Лоту Гули или Гули Бакинский), в криминальной среде пошли разговоры, что Домбаев может занять лидерское место в преступной иерархии. Сам он по возвращению из Челябинска в Чечню даже на некоторое время переезжал в Москву. Но вернулся обратно, поскольку на него завели уголовное дело по ст. 210.1 УК РФ (занятие высшего положения в преступной иерархии).

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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