10 сентября 2020
09 сентября 2020

Тюмень достигла максимума по числу зараженных COVID за 4 недели

© Служба новостей «URA.RU»
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Респираторный цех на производственном предприятии «Уралспецзащита». Свердловская область, Полевской, производство, защита, респиратор, респираторная маска, маска на лицо, covid-19, covid19, коронавирус, респираторный цех
За сутки коронавирус подтвердился у 53 тюменцев Фото: Анна Майорова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

За прошедшие сутки коронавирус диагностирован у 53 жителей Тюменской области, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с COVID-19. Это самый высокий показатель заражения за последние четыре недели.

«Тюменская область — 53 [новых случаев заражения коронавирусом]» — говорится в сообщении федерального оперативного штаба по борьбе с инфекцией. Всего с начала пандемии COVID-19 подтвердился у 8310 жителей региона. Случаев новых смертей не зарегистрировано.

Число выздоровевших за последние сутки составляет 27 человек (7231 за все время). Разрыв между заболевшими коронавирусом и выписанными из больниц продолжает увеличиваться. В Тюменской области режим самоизоляции продлен до 28 сентября. Однако с 15 числа будет введен очередной ряд послаблений.

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© Служба новостей «URA.RU»
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