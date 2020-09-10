Тюмень достигла максимума по числу зараженных COVID за 4 недели

За прошедшие сутки коронавирус диагностирован у 53 жителей Тюменской области, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с COVID-19. Это самый высокий показатель заражения за последние четыре недели.
«Тюменская область — 53 [новых случаев заражения коронавирусом]» — говорится в сообщении федерального оперативного штаба по борьбе с инфекцией. Всего с начала пандемии COVID-19 подтвердился у 8310 жителей региона. Случаев новых смертей не зарегистрировано.
Число выздоровевших за последние сутки составляет 27 человек (7231 за все время). Разрыв между заболевшими коронавирусом и выписанными из больниц продолжает увеличиваться. В Тюменской области режим самоизоляции продлен до 28 сентября. Однако с 15 числа будет введен очередной ряд послаблений.
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