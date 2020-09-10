Эльмарт Тимиркин был застрелен в ночь на 16 мая из его же ружья Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В социальных сетях расходится видеозапись, сделанная на месте убийства бизнесмена из Нового Уренгоя (ЯНАО) Эльмарта Тимиркина. Камера зафиксировала, как человек, похожий на Владимира Самборского, бывшего работника компании «Газпром добыча Ноябрьск» и сына экс-депутата гордумы Ивана Самборского, наносит жертве множественные удары руками ногами, а потом расстреливает из охотничьего ружья.

«Убийство Тимиркина. Владимир Самборский застрелил из ружья. 16.05.20», — сообщат местный телеграм-канал NSK. На записи камеры видеонаблюдения стоит отметка, что трагедия произошла примерно в 4.45 утра.

Из-за чего произошел конфликт, непонятно. На записи двое мужчин ведут эмоциональный разговор (звука при этом нет), в процессе которого один из них (предположительно, Самборский) неожиданно наносит удар собеседнику (предположительно, Тимиркину), а затем начинает избивать упавшего руками и ногами. После этого в руках мужчины оказывается ружье, из которого он в упор стреляет в оппонента.

Как удалось выяснить URA.RU, видео является подлинным: на этой неделе в городском суде Ноябрьска оно было представлено в качестве вещественного доказательства к рассмотрению. После этого кадры появились в социальных сетях и местных каналах.

По версии следствия, в ночь на 16 мая, когда Тимиркин готовился к выезду на охоту, в гараже собралась компания, распивавшая спиртное. Хозяин гаража и один из гостей, Владимир Самборский, оказались самыми «стойкими» и продолжили пьянку, в ходе которой вспыхнула ссора и Тимиркин был убит.

Самборский вину в ходе следствия признал. На время следствия его поместили под домашний арест.