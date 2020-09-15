Тюменский вуз разработал технологию для борьбы с коронавирусом

Разработка «ТюмГУ» получила название «технология контролируемых кластеров» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Ученые института X-BIO Тюменского госуниверситета с коллегами из РАН, МГУ и Московского энергетического университета, научных центров США и Израиля предложили технологию управляемого капельного кластера для исследования выживаемости коронавирусов. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе вуза. Там добавили, что это поможет в борьбе с COVID-19.

«Предложена теоретическая модель парения микрокапель аэрозоли в атмосфере, в зависимости от внешних условий: влажности и температуры воздуха, а также других параметров. Ученые определили наиболее благоприятные погодные условия для сохранения вируса во внешней среде: низкая температура и высокая влажность воздуха замедляют испарение микрокапель и способствуют долгосрочному выживанию переносимого по воздуху вируса», — пояснили там агентству.

Там добавили, что речь идет о наблюдении микроорганизмов в каплях жидкости диаметром в несколько десятков микрон. Технология контролируемых кластеров позволит в деталях изучить поведение, выживаемость и распространение вирусов. Раньше изучение биоаэрозолей было затруднено сложностью наблюдения за переносимыми по воздуху бактериями и вирусными частицами в подвижной среде. С помощью технологии, разработанной учеными ТюмГУ, изолированные капли аэрозоля можно наблюдать в течение длительного времени и изучать их с помощью флуоресцентной микроскопии.