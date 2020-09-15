Инфекция раз за разом переходит в наступление на Южном Урале Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Сегодня, 16 сентября — 280-й день с момента обнаружения первого заразившегося коронавирусом в китайском городе Ухань и 190-й с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения. За прошедшие сутки в Челябинской области число зараженных достигло 15 532 человек, выздоровели 12 198 и скончались 429 жителей региона.

В России, по данным сайта стопкоронавирус.рф, накануне зарегистрировано 1 073 849 (+5 529) случаев заражения. Вылечились 884 305 (+5 605) пациентов — 82% от заболевших. Умерли 18 785 (+150) человек — 1,7% от заразившихся.

Всплеск смертей и заражений

В Челябинской области по данным на утро 15 сентября произошло 77 случаев заражения коронавирусом за сутки (накануне суточная заболеваемость падала с 78 случаев до 73). Число заболевших школьников выросло с 20 до 25, на карантин закрыты четыре класса. Умерли пять человек, при том, что накануне смертность снизилась сразу до двух случаев в сутки. «С начала пандемии произошло 15 532 случая заражения, сейчас лечение проходят 2 863 южноуральца. Умерли пять человек в возрасте 66, 68, 84 лет и 91 года, у всех COVID-19 осложнил тяжелые заболевания», — пояснили URA.RU в оперштабе. Справились с инфекцией за сутки 12 человек, с начала пандемии — 12 198 жителей области.

В челябинском правительстве вспышка COVID

В министерстве сельского хозяйства области вспышка коронавируса. Результатов тестов ждут девять сотрудников, часть коллектива отправили по домам работать в самоизоляции. Ситуация должна разрешиться до конца недели. Первая массовая вспышка COVID в региональном правительстве произошла в министерстве экологии. В начале августа инфекция поразила 18 чиновников, в том числе двух заместителей министра.

Заболеваемость бьет рекорды и в РФ

В России за минувшие сутки зафиксировано 5 529 случаев заражения коронавирусом. Днем ранее их было 5 509 человек, а 13 сентября —5 449. Лидером по количеству новых заболевших остается Москва (+730), На втором месте Санкт-Петербург (+206). Третья строчка досталась Ростовской области (+165). В регионах УрФО на первом месте по числу зараженных Свердловская область. Там за сутки коронавирус поставили 124 пациентам. Далее идет ХМАО (+83). В Челябинской область выявили 71 инфицированного, в Пермском крае — 61. В ЯНАО обнаружили 61 нового зараженного, в Тюменской области — 51, В Курганской области самая низкая заболеваемость — 25.

Переболевшие опасны три месяца

Люди, которые переболели коронавирусной инфекцией, могут выделять ее до трех месяцев, если болезнь перешла в хроническую форму. «В некоторых случаях иммунитет решает не убивать SARS-CoV-2 окончательно, так как это для него дороже, нежели увести вирус в хроническую форму. Тогда можно себе представить, что пациент может выделять его так долго», — рассказал руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков. Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что переболевшие коронавирусом люди способны выделять клетки вируса еще в течение трех месяцев. Даже если у человека не имеется никаких симптомов и анализы не показывают заболевание.

Создатель вакцины от COVID заявил о 10 волнах инфекции

Новые волны коронавируса стоит ждать до тех пор, пока у людей не выработается популяционный иммунитет от него. Это может быть даже не две и не три волны, а все 10, считает директор центра института Гамалеи Александр Гинцбург. «До тех пор, пока мы не будем провакцинированы на хорошем популяционном уровне, будет, к сожалению, и вторая волна, третья, и десятая волна», — объяснил Гинцбург в эфире «Первого канала». Роспотребнадзор считает, что после выработки популяционного иммунитета COVID-19 станет сезонным заболеванием, как грипп и ОРВИ. Всего в России разрабатывается 26 вакцин.

Что ждет челябинцев на втором этапе отмены карантина

В этом году привить от гриппа планируется около 60% южноуральцев, на 15% больше, чем в прошлом году. Для этого используются два отечественных препарата — «Совигрипп» и «Флю-М». Вакцины трехвалентные, то есть помогают получить иммунитет от трех штаммов гриппа, которые придут на Урал этой осенью. На 9 сентября привились уже более 47 тысяч южноуральцев. В минздраве напоминают, что вакцинация от гриппа продлится в регионе до 1 декабря. Бесплатно поставить прививку можно в поликлиниках и на различных акциях, которые медики проводят по выходным в торгово-развлекательных центрах.

До 20 сентября в Челябинской области продолжает действовать режим повышенной готовности, однако большая часть ограничений уже снята «точечным» методом. Область перешла на второй этап снятия карантина. URA.RU обновило для читателей перечень запретов и разрешений.