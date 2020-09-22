Центробанк поднял курс доллара до 76,03 рубля, евро держится на уровне 90,006 рубля. Такие показатели валют в последний раз были в начале сентября. Рубль дешевеет в условиях снижения интереса инвесторов, когда участники биржевых площадок выходят из рисковых активов.
Бочка нефти марки Brent 22 сентября торговалась на уровне 41,79 доллара за баррель (-1,25%), нефть WTI стоит 39,69 доллара (+0,40%). Мировые цены на нефть усилили падение из-за страха второй волны коронавируса.
Ситуация в России
Должностные оклады российских судей с 1 октября увеличатся на 3%. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин. В тексте документа указано, что зарплаты подняты «в целях обеспечения социальных гарантий судьям, полного и независимого осуществления правосудия».
В Минфине РФ объяснили, почему в 2021 году
Летом 2020 года спрос на электросамокаты и гироскутеры в России
Россиянам следует просить повышения зарплаты осенью, когда работодатель планирует бюджет на следующий год, рассказала гендиректор рекрутинговой компании ProPersonnel Татьяна Долякова. Но стоит быть готовым взять больший объем работы.
Ситуация в мире
Мировой рынок авиаперевозок восстановился на 85% после весеннего обвала, вызванного пандемией коронавируса. Если в январе 2020 года международные авиакомпании выполняли в среднем до 182 тысяч рейсов в сутки, то с апреля показатель сократился почти в три раза и составлял меньше 64 тысяч рейсов. Но к середине сентября среднее количество рейсов в сутки превысило 155 тысяч.
В США намерены
Экономика США
Прогнозы и мнения экспертов
Пик экономического кризиса в России ожидается осенью 2020 года. А рынок труда восстановится только к середине 2021 года, прогнозирует Минтруда РФ.
Экономисты ожидают, что в России к концу года цены на жилье в новостройках вырастут на 12%. Также прогнозируется рост цен на техническое обслуживание автомобилей (на 20%) и зимнюю резину (на 15-20%).
На фоне кризиса в Госдуме предложили ввести продуктовые карты для бедных россиян. Финансовую помощь могут получить более 20 млн человек. Деньги предлагается взять из Фонда национального благосостояния.
В России нужно поднять налоги на добычу нефти и газа до среднемировых, чтобы повысить пенсии и выплаты гражданам, поделился с URA.RU экономист Константин Селянин. По его словам, в РФ одна из самых низких в мире налоговых нагрузок на добычу природных ресурсов.
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