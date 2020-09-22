Осенью могут подорожать квартиры, техническое обслуживание авто и зимняя резина Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Центробанк поднял курс доллара до 76,03 рубля, евро держится на уровне 90,006 рубля. Такие показатели валют в последний раз были в начале сентября. Рубль дешевеет в условиях снижения интереса инвесторов, когда участники биржевых площадок выходят из рисковых активов.

Бочка нефти марки Brent 22 сентября торговалась на уровне 41,79 доллара за баррель (-1,25%), нефть WTI стоит 39,69 доллара (+0,40%). Мировые цены на нефть усилили падение из-за страха второй волны коронавируса.

Ситуация в России

Должностные оклады российских судей с 1 октября увеличатся на 3%. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин. В тексте документа указано, что зарплаты подняты «в целях обеспечения социальных гарантий судьям, полного и независимого осуществления правосудия».

В Минфине РФ объяснили, почему в 2021 году резко вырастут акцизы на сигареты, а не на алкоголь. По словам замминистра финансов Алексея Сазанова, это согласуется с политикой государства по противодействию потреблению табака и поддержке развития виноградарства.

Летом 2020 года спрос на электросамокаты и гироскутеры в России вырос в два раза по сравнению с прошлым годом. А стоимость таких средств передвижения увеличилась на 18% и составила в среднем 10 503 рубля.

Россиянам следует просить повышения зарплаты осенью, когда работодатель планирует бюджет на следующий год, рассказала гендиректор рекрутинговой компании ProPersonnel Татьяна Долякова. Но стоит быть готовым взять больший объем работы.

Ситуация в мире

Мировой рынок авиаперевозок восстановился на 85% после весеннего обвала, вызванного пандемией коронавируса. Если в январе 2020 года международные авиакомпании выполняли в среднем до 182 тысяч рейсов в сутки, то с апреля показатель сократился почти в три раза и составлял меньше 64 тысяч рейсов. Но к середине сентября среднее количество рейсов в сутки превысило 155 тысяч.

В США намерены создать коалицию против проекта «Северный поток-2». Власти Штатов считают, что газопровод создает риск для Европы, поскольку она становится зависима от российского газа, а также угрожает Украине. В Минфине Германии никак не комментируют информацию о том, что Берлин якобы пытался договориться с Вашингтоном об отказе от санкций против газопровода.

Экономика США восстанавливается от последствий пандемии. Однако ее состояние носит весьма неопределенный характер. Полное восстановление наступит тогда, когда люди будут уверены в своей безопасности, считает председатель Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл.

Прогнозы и мнения экспертов

Пик экономического кризиса в России ожидается осенью 2020 года. А рынок труда восстановится только к середине 2021 года, прогнозирует Минтруда РФ.

Экономисты ожидают, что в России к концу года цены на жилье в новостройках вырастут на 12%. Также прогнозируется рост цен на техническое обслуживание автомобилей (на 20%) и зимнюю резину (на 15-20%).

На фоне кризиса в Госдуме предложили ввести продуктовые карты для бедных россиян. Финансовую помощь могут получить более 20 млн человек. Деньги предлагается взять из Фонда национального благосостояния.

В России нужно поднять налоги на добычу нефти и газа до среднемировых, чтобы повысить пенсии и выплаты гражданам, поделился с URA.RU экономист Константин Селянин. По его словам, в РФ одна из самых низких в мире налоговых нагрузок на добычу природных ресурсов.