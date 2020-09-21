В РФ заметно вырастут цены на жилье

Эксперты прогнозируют рост стоимость квартир в новостройках Фото: Анна Майорова © URA.RU

С начала этого года в России жилье в новостройках уже подорожало примерно на 8%, а по итогам года рост составит 12-15%. Такой прогноз журналистам дали участники рынка недвижимости.

«Мы ожидаем дальнейшего роста цен — до 12% по итогам года. В числе причин — высокий спрос из-за программы льготной ипотеки под 6,5% и выход на рынок инвесторов — граждан, которые решили снять накопления с депозитов и вложить в квадратные метры», — сказал в беседе с газетой «Известия» руководитель аналитического центра ЦИАН Алексей Попов.

Директор федеральной риелторской компании «Этажи» Ильдар Хусаинов говорит, что в некоторых регионах страны стоимость квадратного метра в новых домах к концу года может увеличиться более чем на 15%. С этим согласен и генеральный директор риелторской компании We know Александр Галицын. Он подчеркнул, что новостройки в Санкт-Петербурге по сравнению с аналогичным периодом 2019 года уже подорожали на 28,2%, в Краснодаре — на 15,3%, в Новосибирске — на 12,1%, в Казани — на 12,7%.

Прогнозируемый рост эксперты связывают с повышенным спросом на жилье из-за программы льготной ипотеки под 6,5%, а также с переходом отрасли на новые правила проектного финансирования стройки и продажи квартир через эскроу-счета.