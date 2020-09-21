Россиянам рассказали, как добиться повышения зарплаты

Просить повышения зарплаты следует осенью, когда работодатель планирует бюджет на следующий год, и быть готовым взять больший объем работы. Об этом журналистам рассказала генеральный директор рекрутинговой компании ProPersonnel Татьяна Долякова.
«Работодатель в конце года формирует бюджет на следующий год. Здесь работодатель думает о ротации сотрудников, о новых сотрудниках, о возможности повышения зарплаты. Здесь хорошая возможность для сотрудника попросить о повышении зарплаты», — сказала Долякова в интервью радио Sputnik.
При этом, по словам рекрутера, просьба о повышении должна быть обоснована. Подорожавшая аренда жилья или простое желание больше зарабатывать не подходят. Работодатель, уверена Долякова, готов повысить зарплату, когда работник готов взять на себя дополнительный объем работы. Кроме того, эксперт не советует прибегать к шантажу работодателя. Заявление о том, что сотруднику поступают хорошие предложения других компаний в конечном итоге приведет к увольнению.
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