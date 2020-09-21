Назван способ сделать пенсии в России как в Европе

В России нужно поднять налоги на добычу природных ресурсов, считает Константин Селянин Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

новость из сюжета Пенсионная реформа в России

Чтобы повысить пенсии и выплаты гражданам, в России нужно поднять налоги на добычу нефти и газа. Таким мнением с URA.RU поделился экономист Константин Селянин.

«Нужно повысить налоги на наши естественные монополии. У нас одна из самых низких в мире налоговых нагрузок на добычу газа, нефти — вот там есть деньги. Если довести налоги до уровня среднемировых, то хватит денег и на пионеров, и на пенсионеров. И еще даже останется», — заявил URA.RU Селянин.

Такая система для компаний, занимающихся добычей природных ресурсов, реализована в большинстве стран мира, отметил собеседник агентства. «В Норвегии более 90% прибыли от добычи нефти и газа идет в фонд национального благосостояния, так называемый фонд будущих поколений. Он у них самый большой в мире, уже больше триллиона долларов. Получили 100 долларов от продажи нефти — 95 из них отдаете. Государство оставляет вам прибыль, а остальное забирает себе. Именно это источник такого высокого уровня жизни. И пенсии там совершенно иные, равно как и пособия», — заключил экономист.

По данным Норвежской ассоциации пенсионеров, в 2019 году размер минимальной пенсии в Норвегии составлял 1500 долларов (97 500 рублей, по курсу 65 рублей за доллар). Средний размер пенсии составлял 2300 долларов (149 500 рублей, по курсу 65 рублей за доллар).