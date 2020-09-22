Курганский кандидат в сенаторы заговорил словами Шумкова

Сергей Муратов признался, что пока имеет смутное представление о работе в Совете Федерации Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Курганскую областную думу-2020

Работа на Курганскую область станет главной задачей для Сергея Муратова в случае избрания его членом Совета Федерации. Об этом сам Муратов заявил на конференции регионального отделения «Единой России» после того, как его кандидатуру поддержал губернатор Вадим Шумков. Фраза «Работаем на Курганскую область» стала предвыборным слоганом Шумкова во время выборов главы региона, а в этом году единороссы также стали использовать ее на выборах.

«Для меня это новое направление. Я никогда с этим не сталкивался, и на сегодня имею смутное представление о работе в Совете Федерации. Но я понимаю, что задача номер один — работать в интересах Курганской области и населения Курганской области», — сообщил Муратов.

Кандидат в сенаторы отметил, что в курганских селах остро стоят проблемы с обеспечением жителей водой и газом. Их решение позволит оживить экономику в районах и упростит жизнь местным жителям. «Допустим, семилетний ребенок идет и тащит тачку с водой несколько километров. Я сам с такой же тачкой в детстве ходил за водой. Но все-таки, сегодня 21 век, сегодня другое время», — рассказал Муратов.

Сенатора от Курганской думы выберут 25 сентября на первом заседании нового состава регионального парламента. «Единая Россия» выдвинула на этот пост Муратова. Его кандидатуру 23 сентября публично поддержал Шумков, ранее сообщало URA.RU.