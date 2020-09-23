Несмотря на ЧС, энергетики дали тепло в Курганской области

В объекты социальной сферы Кургана и Шадринска подано отопление. Отопительный сезон начат, несмотря на чрезвычайную ситуацию — в правительстве до сих пор не согласовали тарифы. Об этом URA.RU рассказали в энергокомпаниях: КГК, Шадринские тепловые сети и КТЭС.
В Кургане батареи стали теплыми в Центре им. Илизарова, Онкодиспансере, инфекционной больнице, 2-й горбольнице (включая госпиталь для ковид-пациентов). «В 11:00 приступили к запуску отопления для детских садов, школ и больниц. Подача тепла в жилые дома начнется после вынесения главой города Андреем Потаповым отдельного постановления», — сообщил гендиректор КТЭС (обеспечивает теплом часть Кургана и прилегающие поселки) Михаил Криницын. Как уточнил генеральный директор ПАО «КГК» (единая теплоснабжающая организация Кургана) Сергей Долгов, энергетики завершили подготовительные работы к отопительному периоду, мэрией Кургана выдан паспорт готовности объектов теплоснабжения к работе. Несмотря на отсутствие тарифа, решено было начать отопительный сезон, чтобы жители не страдали из-за действий власти.
Тепло начали давать и в Шадринске. «Несмотря на отсутствие тарифов и прочие административные барьеры, мы не может оставить горожан без тепла особенно сейчас в условиях понижения температуры воздуха», — рассказал гендиректор «Шадринские тепловые сети» Евгений Филимонов. Подачу тепла уже начали в детсады, школы, больницы, объекты соцкультбыта. Дома к отоплению начнут подключать с 26 сентября.
С этого года в области начали работу две новые теплоснабжающие организации: «КТЭС» и «Шадринские тепловые сети». Ранее сообщалось, что правительство безосновательно отказывалось устанавливать им тарифы на тепло. Компании не могли начать отопительный сезон и закупать газ.