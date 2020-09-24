Евгений Ройзман ввел прямое управление своим благотворительным фондом Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Свердловский мэр ушел на повышение — подписи за прямые выборы мэра проходят проверку — Ройзман взял управление фондом на себя — в школе произошла вспышка коронавируса — количество безработных выросло — бывшему силовику предъявили обвинение в коррупции. Все самые интересные и важные новости Свердловской области к утру 25 сентября — в обзоре URA.RU:

Уральские города-миллионники будут объединять

Новая версия нацплана по агломерации городов-миллионников была принята кабмином 23 сентября. По словам первого вице-премьера Андрея Белоусова, проект будет реализовываться до 2024 года.

Мэр Верхней Салды уходит в область

Мэр Верхней Салды Михаил Савченко покидает свой пост ради работы в структурах правительства области. Об этом URA.RU сообщил вице-губернатор Сергей Бидонько.

Подписи за прямые выбора мэра проверяют в ЗС

Свердловское законодательное собрание проверило большую часть подписей в поддержку законопроекта о возврате прямых выборов мэров и с большой долей вероятности инициатива пройдет этот фильтр.

Ройзман будет сам управлять своим фондом

Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман ввел прямое управление в своем благотворительном фонде после ухода директора. Об этом Ройзман заявил URA.RU.

В школе Екатеринбурга произошла вспышка коронавируса

В одной из школ Екатеринбурга более 25 учеников из двух классов заболели коронавирусом, сообщил URA.RU источник в городских структурах власти. Оба класса переведены на дистант.

Количество безработных выросло в пять раз

По данным Свердловскстат, число безработных в регионе на конец августа выросло в 4,8 раза по сравнению с августом прошлого года. Об этом сообщается в отчете за январь—август 2020 года управления.

Экс-начальнику УМВД предъявили обвинение

Бывшему начальнику УМВД по Екатеринбургу Игорю Трифонову и экс-заместителю председателя правления одного из банков Олегу Коноплеву предъявили обвинение в получении и даче взятки, соответственно, в особо крупном размере.