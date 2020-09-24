24 сентября 2020

Самое актуальное в Свердловской области на 25 сентября. В школе Екатеринбурга произошла вспышка коронавируса, число безработных выросло в пять раз

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Комиссия по местному самоуправлению и внеочередное заседание гордумы Екатеринбурга, ройзман евгений, ступени, портрет, вниз
Евгений Ройзман ввел прямое управление своим благотворительным фондом Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Свердловский мэр ушел на повышение — подписи за прямые выборы мэра проходят проверку — Ройзман взял управление фондом на себя — в школе произошла вспышка коронавируса — количество безработных выросло — бывшему силовику предъявили обвинение в коррупции. Все самые интересные и важные новости Свердловской области к утру 25 сентября — в обзоре URA.RU:

Уральские города-миллионники будут объединять

  • Новая версия нацплана по агломерации городов-миллионников была принята кабмином 23 сентября. По словам первого вице-премьера Андрея Белоусова, проект будет реализовываться до 2024 года.

Мэр Верхней Салды уходит в область

  • Мэр Верхней Салды Михаил Савченко покидает свой пост ради работы в структурах правительства области. Об этом URA.RU сообщил вице-губернатор Сергей Бидонько.

Подписи за прямые выбора мэра проверяют в ЗС

  • Свердловское законодательное собрание проверило большую часть подписей в поддержку законопроекта о возврате прямых выборов мэров и с большой долей вероятности инициатива пройдет этот фильтр.

Ройзман будет сам управлять своим фондом

В школе Екатеринбурга произошла вспышка коронавируса

Количество безработных выросло в пять раз

Экс-начальнику УМВД предъявили обвинение

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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