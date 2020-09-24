Свердловская оппозиция получила шанс на возврат прямых выборов

В свердловское заксообрание сдали более 13 тысяч подписей за прямые выборы мэров Фото: Анна Майорова © URA.RU

Свердловское заксобрание проверило большую часть подписей в поддержку законопроекта о возврате прямых выборов мэров. Как сообщил URA.RU источник в парламенте, с высокой долей вероятности, инициатива пройдет этот фильтр.

«Оснований для отказа в его рассмотрении у депутатов скорее всего не будет», — сказал собеседник агентства. Финальные итоги подсчета голосов обещают представить не позже понедельника, 28 сентября. Между тем, члены инициативной группы упрекают заксобрание в затягивании сроков проверки. «Официально заявляем, что если по итогам проверки будет подтверждено меньше 10 000 подписей (то есть народную инициативу „зарубят“), то мы будем оспаривать каждую „живую“ подпись, признанную недействительной», — заявили члены инициативной группы в своем обращении, опубликованном в соцсетях.

«Мы не нарушаем установленные законодательством сроки, процесс проверки идет точно по графику. После того, как будет подписан итоговый протокол, мы обязательно пригласим общественников, и все им покажем. Это произойдет не позже 28 сентября. Уверяю вас, закон полностью соблюден», — прокомментировала спикер свердловского заксобрания Людмила Бабушкина.

Как писало URA.RU, сбор подписей в поддержку инициативы состоялся в городах Свердловской области с июля по сентябрь 2020 года. Оппозиционеры собрали около 14 тысяч подписей, в заксобрание сдали 13 тысяч — остальные были отбракованы самими инициаторами.