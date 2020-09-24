В школе Екатеринбурга зафиксирована вспышка COVID-19

Из-за вспышки коронавируса два класса школы перевели на дистанционное обучение Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

В школе №68 Екатеринбурга зафиксирована вспышка коронавируса, сообщил URA.RU источник в городских структурах власти. По словам собеседника агентства, сразу в двух классах — четвертом и седьмом — заболели не менее 25 человек. Оба класса в связи с этим переведены на дистанционное обучение, уточняет инсайдер.

«В одном классе заразились 14 человек, в другом — предположительно, 13 учеников. По одной из версий, инфекцию в один из классов занес преподаватель, а руководство вовремя не обратило внимание. Уже после того, как стало известно о вспышке, появилась информация, что один из школьников заразил родителя», — сообщил источник.

В городском департаменте образования посоветовали обратиться за комментарием в региональный оперштаб по борьбе с коронавирусом. «По данным, переданным в оперштаб, временно на дистанционное обучение переведен один класс из-за фиксации COVID-19», — прокомментировали в штабе.

Ранее в мэрии Екатеринбурга сообщали, что, по данным на 21 сентября, на дистанционное обучение были переведены 23 школьных класса в 14 школах города. Входит ли в этот список школа №68, где COVID-19, по данным URA.RU, был зафиксирован несколько дней назад, неизвестно. Из-за ОРВИ на дистант были переведены 175 классов в 58 школах.